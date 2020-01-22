星宇航空明日首航 將KKBOX和YouTube帶上機

主打低調奢華的星宇航空，將於明（23）日開航檳城、澳門及峴港。主打全台首家窄體客機全艙等配備機上娛樂系統的航空公司，商務艙和經濟艙的旅客分別能享有15.6吋和10.1吋的超大螢幕。星宇航空機上娛樂系統更兼顧視覺及聽覺的享受，不僅有精選的影視內容，更首創與KKBOX合作，導入專屬歌單，反映著星宇強調的「五感體驗」。

星宇航空表示，機上娛樂系統不僅要求硬體的先進，內容更要給旅客多元的選擇，精選超過50部以上的電影，類型涵蓋好萊塢強檔、經典、外語片及動畫等，考量初期多為短航線，特地挑選多部日、韓、美劇，希望旅客在機上發現符合自己喜好的新影集。同時也特別提供了檳城、澳門及峴港為主題的旅行單元，讓旅客能在機上欣賞目的地必訪的景點及美食。

因應網路平台的崛起，星宇也嘗試加入YouTube影片，首波推出擁有廣大訂閱者，且主打每個人均可輕鬆做料理的「MASAの料理ABC」，將居家生活帶入旅途中。此外，針對兒童專區，也導入兒童繪本，與知名部落客「上田太太 上甜生活」的阿桃合作，將本人親手繪製的「和我做朋友好嗎」繪本放入單元中，希望讓每位小貴賓也能有最好的機上娛樂體驗。

除了影視上的享受，星宇航空也希望帶給旅客聽覺上的饗宴，與台灣音樂娛樂平台龍頭KKBOX合作，透過KKBOX豐富的曲庫，為星宇量身打造多達十幾種類型的主題歌單。有別於以往聆聽整張專輯的模式，星宇讓旅客能依心情及喜好，選擇以輕快的流行樂「華語特調」歌單揭開旅行序幕，或能以放鬆的輕音樂「放鬆心靈為下趟旅程做準備」歌單調劑出差中疲憊的身心靈。曲目不定期更新，並配合新年、情人節等特別節日推出節慶主題歌單，讓旅客每次搭乘都能從歌單中發掘喜愛的新歌曲。