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長榮今晚18時起 各航線空勤組員全面配戴口罩

2020-01-22 19:16經濟日報 記者楊文琪／即時報導

長榮航空今（22）日表示，雖然沒有飛航武漢航線，但對於防疫措施仍不遺餘力，目前對於中國大陸、香港及澳門等高風險地區之航線，自今日18時起，將要求所有空勤組員於執勤時配戴口罩，並於機上執行收餐時配戴手套，其他航線若空勤組員發現疑似患病不適的旅客，則採預防性機制並配戴口罩。

長榮航空說，所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航中國大陸及港澳地區之航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空服員索取。

長榮航空今日表示，自今（22）日18時起，將要求所有空勤組員於執勤時配戴口罩，並...
長榮航空今日表示，自今（22）日18時起，將要求所有空勤組員於執勤時配戴口罩，並於機上執行收餐時配戴手套，其他航線若空勤組員發現疑似患病不適的旅客，則採預防性機制並配戴口罩。　圖／長榮航空提供
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長榮航空航線武漢肺炎

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