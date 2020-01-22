長榮航空 獲德國航空安全資料中心全球評比第九名

長榮航空飛安紀錄再創佳績！國際航空專業雜誌AERO International於日前出版的2月號期刊中，公布德國航空安全資料中心JACDEC(Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre)2020年全球最安全航空公司排名，長榮航空名列第九位，繼本月初獲得航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選為全球前十大最安全航空公司之後，再度榮膺國際飛安機構的肯定。

JACDEC為專業航空安全資料分析機構，每年針對全球各大航空公司之飛行年數、機隊年齡、航班起降次數、近30年來航機意外事故統計，以及國際航空運輸協會(IATA)的飛安稽核結果等33項標準進行評比，遴選出全球100家最安全航空公司。

長榮航空表示，飛航安全是長榮航空的核心價值，確保每一次飛行任務的安全，是全體員工努力不懈的目標。飛安專業機構的肯定不僅是本公司的榮耀，更時時督促我們，繼續秉持「追求安全、絕不妥協」的理念，維持優良的飛安紀錄，為旅客提供安全、舒適的旅程。

長榮航空致力於落實完善的飛航安全訓練，除了引進各機型全飛行模擬機、客艙緊急逃生訓練艙、滅火訓練艙等設施，提升員工在緊急狀況下的應變能力，藉以維持高標準的飛安品質。自2003年國際航空運輸協會(IATA)創立IOSA航空作業安全認證制度以來，長榮航空已經連續8次以「零缺點」的佳績，通過每二年一次的IOSA查核認證。