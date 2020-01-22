勞動部：過年期間不打烊 有事打1955專線

農曆新年將至，今年春節假期長達7天，勞動部表示，在歡度年假期間仍不間斷提供免付費、24小時全年無休、多國語言（印尼語、越南語、泰語、英語及國語）的1955勞工諮詢申訴專線服務，讓雇主、移工朋友在春節假期時，如遇到困難，仍有1955專線可尋求協助。

勞動部勞動力發展署表示，據1955專線統計每年服務移工來電約19萬件，提供雇主、移工不間斷的法令諮詢、生活諮詢、線上通譯、受理申訴等服務，據以往的統計，過年期間最常接獲雇主、移工及仲介多來電詢問勞動權益，如過年期間工作加班費用計算方式、生活諮詢及協助通譯等電話，為能即時解決來電者反映的勞動權益相關問題，1955專線於新年期間服務不打折，仍提供完整的諮詢、申訴，以及通譯服務等，使雇主、移工能即時獲得正確答案。

為保障勞雇雙方權益，1955專線受理申訴案件後，將透過電子系統派請各地方勞工主管機關進行查處，另外為落實相關案件後續追蹤管理機制，對於來電申訴者，提供申訴的案件編號，使雇主或移工可以於發展署的「跨國勞動力權益維護資訊網站」查詢申訴案件的辦理進度，讓雇主及移工隨時掌握案件的處理進度。

今年春節連續假期1955專線如往常24小時服務不打烊，提供移工、雇主及仲介等法令諮詢、生活諮詢、線上通譯、受理申訴等服務，發展署提醒雇主、仲介可轉知來台工作的移工，春節連續假期如有突發狀況，可以撥打勞動部1955專線尋求協助。

此外，勞動部在桃園、高雄國際機場所設置的入出國機場服務站，在農曆春節假期也維持正常運作，雇主如有入境移工接機服務的需要，可於移工入境前三日向機場服務站提出申請，以利機場服務人員提供接機服務。