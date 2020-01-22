鼎泰豐2月1日開春徵才150人 北市府中庭現場直接面試

鼎泰豐在板橋大遠百年度業績突破3億，為餐飲店王。記者江佩君／攝影 分享 facebook

以招牌小籠包享譽海內外的餐飲企業鼎泰豐，年後再次與台北市就業服務處合作擴大徵才招募活動，現場直接面試招募優秀餐飲人才，招募活動於2月1日10時至16時於台北市政府中庭舉行，歡迎對餐飲業有熱情，願意投入精緻餐飲領域與期待展現才華的求職者把握機會前來面試。

台北市就業服務處與鼎泰豐長期合作徵才活動，鼎泰豐除了提供領先業界的薪資與員工福利外，更有完整的員工教育訓練制度及暢通的晉升管道，尤其是最具特色的「小老師」制度，由資深員工鉅細靡遺的悉心指導，不只引領新進人員學習餐飲業精緻頂級的服務技巧，更進一步強化從業人員就業競爭力。

此外，北市就服處也指出，截至去年底鼎泰豐全台共計有11家分店，大台北地區分八個據點，獨立的街面店預計將於近期開幕，屆時分店將達到12家，人力需求十分可觀。這次擴大徵才共招募七種內、外場相關職類，包含有餐飲服務專員（含國際組）、收銀專員、餐飲工讀生、點心學員、料理廚師、傳菜品檢員、洗碗作業員等，多達150個工作機會，多項職缺更廣邀無經驗人才投入，時薪最高可達200元，餐飲服務專員起薪可達39K~43K。

北市就服處提醒前來應徵的朋友們，事先做好面試求職準備、合宜的服裝儀容，面試時展現積極誠懇的態度，保持親切自然的笑容，皆可以為面試加分，提高錄取機會。