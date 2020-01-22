獨／遠航投資者蔡孟哲是全球新聞網老闆：純跟律師私交

遠東航空停航41天、欠薪17天，歷經五度承諾資金將到位又跳票後，遠航董事長張綱維今天上午第二次出面，他這次帶著「投資代表人」律師蔡慧玲在遠東棚廠召開記者會，聲稱是代表台中企業家「蔡孟哲」且蔡備有15至20億資金，記者循線找到蔡孟哲本人，蔡表示主要是另一家新加坡資金有意願投資，「要評估的還很多」。

蔡孟哲表示，張綱維口中的「投資人」確實是他本人，他今天在高雄開會，會想投資遠航，主要是一周前蔡慧玲找上他，他跟蔡慧玲是好朋友，當時他拒絕蔡，但沒過多久，因為遠航停飛事件新聞鬧很大，他湊巧聽到有新加坡資金進入，因此透過他了解遠航，並向他表達，如果遠航可以復飛就願意投資。

蔡孟哲說，一切都是因為因緣際會，加上遠航有1000多個家庭，他認為遠航成本比較低、縱然已受影響，還有他的底蘊在。

對於蔡慧玲在記者會強調，若是先廢證、再重新申請五階段審查才能復飛，需要六個月時間，等於投資人要燒錢半年，無法接受。交通部稍早發文強調若有投資人願意投資，仍均須經過民航局五階段審查。對此蔡孟哲坦言「這部分我不清楚，我不是航空專業，這要問我的投資人，他們只是覺得，只要能復飛、投資都沒問題」。

記者問如果是外資，持股不能超過50％，目前有多少投資人？多少本土？多少外資？他自己出資多少？蔡孟哲表示，目前不方便講，但他只跟其中一個投資人接洽，雖然有新加坡資金，但大部分是本土的，他重申現在只是在評估是否能復飛，但若不能復飛、就不考慮，至於還有多少人有興趣，目前仍在評估。