酷航春節優惠不打烊 促銷單程含稅1,688元起
年節將至，你是否已安排好出國計畫，還是在規劃下趟旅行中呢？酷航年假期間不打烊，兩周一次的飛常酷促銷準時開跑，給所有年假期間玩不夠、或還想再玩的旅人最優的票價，1月28~29日限時兩天，北高雙點出發，飛往日本、韓國、新加坡、泰國等眾多航點單程含稅1,688元起。
根據觀光局的統計，2019年度國人最愛旅遊目的地日本依舊穩居寶座，年度旅日人次超過 450萬，許多旅客一年就赴日旅遊不只一次，而東京及大阪則為旅日遊客最愛的兩大城，除了走不完的觀光景點以外，當地的飲食文化也特別對國人的胃，加上往返日本的飛行時間也僅三至四小時、航班頻率高，非常適合來趟說走就走的輕旅行，酷航自二月中起增班後，每日兩班往返台北 – 東京，高雄 – 大阪每日一班，班機早去晚回， 單程含稅1,988元起，無論想去幾天或想何時出發，搭酷航遊日本都能輕鬆搭配。
想要延長假期的小確幸，就趕緊趁著年假最後兩天訂張機票，一掃隔日開工的收假症候群，此次飛常酷促銷，除了日本東京及大阪外，還有超過30個促銷航點，包括台北／高雄 - 新加坡1,688元起，台北 – 札幌單程含稅2,388元起，以及東南亞超夯旅遊目的地檳城、古晉、怡保、峇里島、關丹、蘭卡威、泗水、清奈、龍坡邦、永珍，以上航點單程含稅2,388元起，或想來趟更酷的長程旅行，還可選擇歐洲雙點雅典、柏林7,588元起，或是澳洲黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨4,488元起。
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