酷航春節優惠不打烊 促銷單程含稅1,688元起

年節將至，你是否已安排好出國計畫，還是在規劃下趟旅行中呢？酷航年假期間不打烊，兩周一次的飛常酷促銷準時開跑，給所有年假期間玩不夠、或還想再玩的旅人最優的票價，1月28~29日限時兩天，北高雙點出發，飛往日本、韓國、新加坡、泰國等眾多航點單程含稅1,688元起。

根據觀光局的統計，2019年度國人最愛旅遊目的地日本依舊穩居寶座，年度旅日人次超過 450萬，許多旅客一年就赴日旅遊不只一次，而東京及大阪則為旅日遊客最愛的兩大城，除了走不完的觀光景點以外，當地的飲食文化也特別對國人的胃，加上往返日本的飛行時間也僅三至四小時、航班頻率高，非常適合來趟說走就走的輕旅行，酷航自二月中起增班後，每日兩班往返台北 – 東京，高雄 – 大阪每日一班，班機早去晚回， 單程含稅1,988元起，無論想去幾天或想何時出發，搭酷航遊日本都能輕鬆搭配。