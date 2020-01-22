交通部：遠航顛倒順序 復飛與否都要提出五階段審查

遠東航空停航41天、欠薪17天，歷經五度承諾資金將到位又跳票後，遠航董事長張綱維今天上午第二次出面，要求交通部先給予復飛，投資人才會進場投資。對此，交通部次長王國材表示，遠航搞錯順序，如果遠航想要盡快復飛，就應盡快依照民航法提出申請，重新經過五階段審查。

遠航董事長張綱維今天上午第二次出面，他這次帶著「投資代表人」律師蔡慧玲在遠東棚廠召開記者會，聲稱只要交通部不廢證就會投資，還說不能接受先廢證再復飛，否則重走五階段審查要耗時半年，等於燒錢。

王國材表示，遠航停航已經很久，「飛機到底有沒有問題，如果沒有經過驗證跟檢查就復飛，太危險了」，他說，遠航如果想要趕快復飛，應該要趕快經過民航局五階段審查，才是正確的。

王國材說，民航局五階段審查，前三階段都是文件審查，如果遠航之前就已經準備好航務手冊、機務手冊、維修手冊等文件，這三階段審查就可以很快縮短時間，第四階段是驗證與檢驗，包含人員、航空器檢查，這部分比較花時間，第五階段則是發照。