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淡海新市鎮限建鬆綁 康舒科技率先動土擴廠

2020-01-22 11:57經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

康舒科技公司今（22）日於淡水舉辦科技總部新大樓動土典禮，新北市長侯友宜出席一同揮鍬見證。

康舒科技在去（2019）年納入新北市招商一條龍後，市府積極服務並向中央爭取法規鬆綁，成功協助排除投資障礙及加速行政流程，於去年12月取得新大樓臨時建築許可證核准，將為新北市增加25億元投資，創造約1,500個就業機會，成為淡海科技園區發展先鋒，帶動淡海新市鎮產業發展。

侯友宜表示，淡水是新北發展重要區域之一，新北市政府已爭取補助，擬規劃開闢淡海科技園區，引入產業進駐，提供在地就業機會。現在淡江大橋將於2024年完成，台64號道路可連結台北港，新市鎮連結淡水、八里作為產業鏈佈局，此外，淡北大道環評於上週通過，未來不論是居住或產業進駐，都適合落腳於淡水。

許勝雄說，康舒科技成立將近40年，是全球前十大電源供應器ODM/OEM研發及製造商，因中美貿易大戰加上未來希望發展綠色新能源高階產品，規劃在台灣淡水總部增建廠房大幅擴增產線，這次動土興建的科技總部新大樓，感謝市府積極加速行政流程，讓公司在三個月就成功取得臨時建築核准，將以地上9層、地下2層規模增擴建，未來規劃將現有的舊廠房翻新重建，預計再投入40億元擴增產能。

新北市經發局指出，淡海新市鎮後期發展區過去一直受限於法規限制，僅能申請地上一層的臨時廠房，在市府積極向中央提出修法後，現該區域廠家都能在既有廠地及毗鄰土地，以合計容積率210%規模進行增擴建。歡迎在淡海新市鎮廠商踴躍增資擴建。

另外，未來淡海科技園區開闢完成後，廠商如有進駐需求，也可由招商一條龍與單一窗口服務，讓所有企業在高效率的行政作業下，順利投資新北，攜手合作共創安居樂業的環境。

康舒侯友宜淡水

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