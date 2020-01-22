消基會抽查超商便當 竟有便當可存放近一個月！

你吃的超商便當有製造日期嗎？根據消基會今（22）日公布的抽查結果發現，超商便當標示的保鮮期多數在3天以內，但OK便利商店「好飯館」系列便當，竟然標示可以存放8天、21天、23天及29天。

此外，四大超商中，僅有7-ELEVEN有同時標示製造日期和有效日期，萊爾富雖未標示製造日期，卻有保存天數標示，可使消費者回推出製造日期，全家及OK皆僅標示有效日期，便當何時製造則無法推測。

消基會進一步指出，針對OK便利商店好飯館系列的超長保存期限，消基會也以消費者身份用e-mail詢問該公司，而OK便利商店的回覆是，燴飯類商品有三支為長效型燴飯，保存期限為30天。

咖哩雞肉燴飯、紅燒豬肉燴飯、辣子雞丁燴飯。因長效燴飯較一般短效燴飯經嚴格殺菌製程，保存亦經測試合格，故可較一般燴飯商品保存時間較長。且生產供應商經ISO22000及HACCP認證，生產商品定期送第三方檢驗單位檢驗控管，添加物成份均符合法規要求，請安心食用。

不過，在便當的保存環境部份，消基會表示，本次調查中某家OK便利商店，其鮮食架疑似有發霉或鏽蝕的情況。消基會提醒，儘管超商便當均是密閉包裝，然外在環境不衛生，恐怕也將增加食物受到汙染的風險。

消基會指出，因為便利商店的冷藏櫃皆非密閉空間，隨著人流來來去去，難免有溫度起伏不定的情形，在這樣的保存條件下，縱然超商便當經過水活性、酸鹼度、氣體裝填等調整，是否有信心確保便當能維持20幾天不變質？細菌與微生物滋生不易觀察，消費者僅能倚賴相信業者的食品加工專業，但不知業者是否能不負消費者的信任？

消基會表示，增加製造日期標示，對業者來說是多一道印刷工序，卻能提供消費者選購時更完整的資訊。呼籲政府應將製造日期與有效日期同列為食品須標示的項目，或是以有效日期、製造日期加上保存期限的方式標示，使消費者得以同時了解產品之製造、有效期限，做出更安全、放心的選擇。

此外，消費者選購便當時，除了挑選喜愛的口味之外，應注意包裝上的製造日期和保存期限，同時亦須觀察冷藏櫃溫度是否常保在7℃以下，多觀察、多檢視，為自己吃入口中的食物把關。