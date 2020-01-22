年後轉職看這裡！桃園捷運招募24名新血高薪上看76K

桃園機場捷運通車即將滿三周年，去年平均日運量相較2018年成長20%，更在12月31日，突破單日總運量14萬人次的新紀錄；桃園機場捷運不僅系統穩定，營運績效更是蒸蒸日上，今（2020）年舉辦第一次人才招募，含運務、維修以及原住民三大類組僅24個職缺，想加入桃捷優質大家庭，過年趕緊研究。

桃捷公司表示，為了讓維修品質更專業，確保行車安全，2020年度第一次人才招募考試，維修類開出「副工程師、助理工程師」職缺各一名，向國內軌道業有8~12年資深優秀專業人才招手，其中副工程師高薪上看76K。在維修類技術員考試，也持續加考「術科測驗」透過實作測驗進行多樣化評量，歡迎技職體系或專業技術士報考。讓桃捷公司培育軌道專業人才「向下紮根也向上提升」一起替安全升級把關。

這次人才招募考試簡章將於2月3日於官網公告，3月21日進行筆試和術科考試，4月1日進行口試，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園捷運沿線（含桃園市、新北市、台北市）。