桃園捷運徵才農曆年後登場 高薪上看76K

桃園機場捷運通車將滿3周年，去年108年平均日運量較107年成長20%，更在跨年夜當天締造單日總運量14萬人次紀錄，營運績效蒸蒸日上，桃捷考量公司穩健成長，今天宣布將於農曆年後舉辦今年度第一次人才招募，釋出運務、維修以及原住民三大類組24個職缺，通過試用期後，薪水3萬2800元起跳，最高薪為副工程師月薪上看7萬6千元，歡迎來報考。

桃捷公司指出，為讓維修品質更專業並確保行車安全，109年度第一次人才招募考試，維修類共釋出8個職缺，其中開出副工程師、助理工程師職缺各1人，主要向國內軌道業有8到12年的資深優秀專業人才招手，其中副工程師高薪上看76K，而在維修類技術員考試，也將繼續加考「術科測驗」透過實作測驗進行多樣化評量，歡迎技職體系或專業技術士報考。

另運務類釋出13個職缺、原民類3個職缺，3大類別共釋出職缺24個，此次人才招募考試簡章將於2月3日於桃園捷運公司官網https://reurl.cc/RdZmKz公告，3月21日考筆試和術科、4月1日口試，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃捷沿線含桃園市與雙北地區。