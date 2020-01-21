安聯人壽遠離慢性病公益活動 圓滿落幕

景氣低迷加上選舉排擠捐款，愛心捐款冷颼颼，安聯員工暖心助社福寒冬退散！安聯人壽與天主教失智老人基金會攜手舉辦第12屆「“I ▪我” 愛我，慢性病遠離我」愛心捐款活動，獲得社會大眾及安聯同仁的熱烈迴響。

安聯員工自發性捐款再次攀升近6%，累計近幾年募款之成果，安聯人壽宣布將此愛心基金捐贈予天主教失智老人基金會，投入清寒失智老人、獨居老人的長期照護計劃，提供全方位關懷。

同時，安聯人壽第二批「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」亦圓滿成功，結業業務員甫受訓完即火速投入社區公益講座，2019年安聯人壽總計40位種子講師完成三梯次的自我管理課程，教導全台近40位民眾透過自我管理，降低失智症風險。

全球每三秒新增一失智患者，估計2050年突破1億5,200萬人。未來45年中，台灣失智人口數將以每40分鐘增加一位的速度成長，推估2031年失智人口逾46萬人，屆時每100位台灣人有二位失智者。

為喚起國人對失智症的認知與重視，安聯人壽自2006年開始與天主教失智老人基金會合作募款活動，迄今累積捐款人數已超越1萬6,000人，捐款總額更破7,100萬，並提供近百位失智患者免費之日間照顧乃至於24小時全日養護照顧，總照護時數逾900萬小時，也爲北市、新北市1,100多位獨居長輩提供送餐與居家服務。

安聯人壽行銷長暨資深副總鄭祥琨表示，全球花費在失智症的照護成本估計2018年為1兆美元，到了2030年將倍增為2兆美元，對抗失智症已成為全球不可忽視的健康與經濟議題。

為讓弱勢的失智症長者得到適當的照護，並喚起大眾對失智症的關注，安聯連續14年與天主教失智老人基金會合作，去年除了有街頭募發票活動，第二梯次「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」也成功開課。

兩批企業種子講師更在台北、台中及高雄等地舉辦三梯次的自我管理課程，幫助近40位民眾瞭解如何預防早發性失智、協助延緩失智症發生。

天主教失智老人基金會為國內設立最早之失智老人專屬照護社福團體，自1996年成立以來已服務逾6萬人次之失智長輩與照護者。

對於安聯人壽多年投入失智議題的關懷，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄醫師指出，安聯人壽全體員工對「“I ▪我” 愛我，慢性病遠離我」的投入，讓人印象深刻，除了同仁們自發性地踴躍捐款之外，特別感激安聯同仁犧牲周末與家人團聚的溫馨時光，走上信義街頭募發票。

安聯人壽的業務同仁也積極深入社區傳授「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」，透過源自於美國史丹福大學的一個標準化課程，學習如何協助慢性病個案(包括照顧者)在醫療照顧、生活型態、情緒處理三方面自我管理，真正落實從日常生活中推動失智症防治概念。