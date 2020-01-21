貿協秘書長葉明水率日語培訓班赴日 扮兩國企業橋梁

經濟部委託外貿協會培訓中心（ITI）辦理國際企業經營班（國企班）二年期日語組日本海外研習於今年（109年）1月21日在東京熱烈開訓。外貿協會秘書長葉明水赴日主持開訓典禮，邀請到日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、橫濱市的橫濱企業經營支援財團（IDEC）理事長牧野孝一、日本貿易振興機構（JETRO）及約20家東京及橫濱研習企業代表等，約100位貴賓共襄盛舉，為期5週的在日活動正式展開。

今年由貿協秘書長葉明水率領41名學員赴日。今日秘書長拜訪橫濱市經濟局林琢己局長，雙方取得共識未來加強合作尤其是新創企業。在開訓典禮中，葉明水秘書長感謝各研習企業長久以來對貿協及ITI研習業務的支持，也表示業界日語人才需求持續看漲，勉勵學員在日期間盡力學習，所學運用在未來職場上。

葉明水表示，今年貿協將帶領180家廠商參加3月份東京國際食品展，推廣台灣農產食品。5月份帶新創團前來日本發表並配合東京奧運前將舉辦「台灣週」，7月份在東京車站附近KITTE舉行和日本消費者互動的「台灣精品體驗活動」。另外徵集近100家台灣企業組成「日本消費產品大型拓銷團」9月份在東京帝國飯店舉辦洽談會。貿協去年已與日本豐田通商、三菱、住友等「日本大型商社」建立連結，今年將持續推動並開發日本隱形冠軍企業，發展台日企業之合作商機。

由於過去研修生優異的表現，讓企業留下很好的印象而願意持續培養研修生，且不少企業與培訓中心合作10年以上，其中包含台灣人很喜歡逛的AEON Mall、旅行時搭乘的JR九州旅客鐵道、大型物流公司日本通運、有名的百年和菓子老店如水庵和傳遞九州最新資訊的西日本新聞社等。

國企班二年期日語組課程以經貿、語言雙主軸貫穿2年訓練。日語課程從基礎50音延伸至商務會話、簡報、書信等實務技能，並結合日本經濟、地理等文化內容，期間更搭配實務英語和行銷、國貿等課程。學員受訓1年半後便赴日研習，從拜訪客戶乃至行銷提案，更有學員至電視台研習，或參與數位媒體影像製作，研習內容多元豐富。

民國78年以來ITI已培訓出近千名英、日雙語貿易菁英。109年度國企班日語組招生名額為56名。招生報名於2月4日（週二）截止，歡迎上網搜尋「ITI」官網報考，或電洽培訓中心招生小組：(03)571-2571轉分機205或206，服務時間週一至週五9:00~18:00。