武漢市旅遊疫情建議至第三級警告 如非必要應避免前往

交通部觀光局今（21）日表示，中國大陸武漢市近期發生不明原因肺炎疫情，病原體初步判定為新型冠狀病毒，中央流行疫情指揮中心今日公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，且世界衛生組織也於今日表示，2019新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力，指揮中心宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾如非必要應避免前往當地。

觀光局說，為保障參團旅遊消費者權益，觀光局與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定旅客參團解約退費處理原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）：「因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。任何一方知悉旅遊活動無法成行時，應即通知他方並說明其事由；其怠於通知致他方受有損害時，應負賠償責任。為維護本契約旅遊團體之安全與利益，旅行業依第一項為解除契約後，應為有利於團體旅遊之必要措置。」規定辦理。

觀光局表示，請旅行業者確實依上述處理原則辦理旅客解約退費事宜，並以對旅客有利者為優先考量適用，旅客如欲延後行程或轉團者，仍得洽商旅行社辦理。另旅客與旅行社如遇有解約退費之消費爭議無法解決，得檢附相關收據及契約以書面向旅行業品保協會（台北市民權東路2段9號5樓）或觀光局（台北市忠孝東路4段290號9樓）申訴；相關旅遊諮詢可利用旅行業品保協會申訴專線02-25995088或本局免付費電話 0800-211734查詢。

另外，觀光局提醒旅客近期前往中國大陸武漢地區時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。