嘉磐慈善基金會 攜同弱勢孩童植樹護地球

嘉磐慈善基金會今日盛大舉辦「百人植樹·讓愛永續」活動，董事長魏嘉銘(左二)邀請弱勢團體上楓學堂、雲林一心育幼院、新竹綠光種子等課輔團體，一同植樹護地球。記者宋健生/攝影 分享 facebook 嘉磐慈善基金會今（21）日盛大舉辦「百人植樹·讓愛永續」活動，邀請弱勢團體上楓學堂、雲林一心育幼院、新竹綠光種子等課輔團體，一同植樹護地球，也邀請協力廠商一起參與，總人數達250人，大家種下100棵樹，在這塊土地上培育未來的森林，為環境盡一份力。

活動同時也在麗寶福容大飯店舉辦餐會，與辛苦一年的弱勢團體共同進餐，分屬不同團體的孩童上台表演拿手才藝，大人小孩一起同樂。基金會董事長魏嘉銘勉勵孩童們，日日是好日，年年是好年，不要看別人，自己若能每天一點小進步，人生就很美好。

嘉磐慈善基金會自2012年成立以來，每年舉辦不同活動，如圓夢科學營、籃球嘉年華、義賣園遊會、帶孩童遊花博等活動，帶課輔團體的學童參訪，豐富生活經驗，至今已扶助超過1,800名孩童。

2019年基金會也協助完成上楓小太陽學堂的圖書系統、空調設備，鼓勵孩子多看書；帶領課輔孩童到打卡熱點「皇后鎮」一日遊，大玩潑水遊戲、賽車，體驗手作披薩；聖誕節則一起做薑餅屋，邀聖誕老公公與孩子同樂，共度感恩節日，也走出戶外加入淨塑理念，舉辦淨灘活動，為永續海洋資源盡一份心力。

依據聯合國發起計畫估算，一株樹每年平均可吸存12公斤二氣化碳，一棵大樹一天的降溫效果等同10個房間連吹20小時的冷氣。2018年，國際知名「種樹救地球」組織與聯合國環境署共同主辦「兆樹計畫啟動(Plant Ahead)」，將於25年內在地球上種下一兆棵樹。

全球已有國際野生動物保護協會、世界自然基金會、國際鳥類聯盟、台灣慈心基金會等加入推廣，嘉磐慈善基金會也在2019年首度加入種樹行列。該會表示，種樹可以「減碳」、保護水源與土地；希望藉由種樹活動，讓愛護地球的概念從小深植孩子心中。

魏嘉銘也表示，每年公益尾牙活動的重點，就是要鼓勵孩子及嘉勉課輔老師們，感謝他們無怨無悔的用心付出，讓弱勢學童可以得到更好的關懷、照顧與課業輔導。另外，透過公益尾牙活動的舉辦，拉近人與人的距離，讓愛與善的種籽深根茁壯。

魏嘉銘強調，嘉磐建設不只將「心靈建築」概念化為具體，落實在工作上、生活中，打造比幸福企業更上一層的「心靈企業」，希望透過這樣持續的分享，一起成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環源源不斷。

在房市征戰多年的魏嘉銘，近年開工新案有台北「嘉磐掬舍」、台中「嘉磐樸樹」，其中「嘉磐樸樹」推出即受到白領族及自住族群喜愛，公開後業績突破七成。

住戶相當認同社區專屬的貼心軟體服務，以及實用性高的公設，包括「嘉磐雍翠」的養生餐配合系統，「東方嘉磐」自有專業廚房，「嘉磐樸樹」社區專屬麵包坊等。

而申請建照時間，嘉磐建設將「嘉磐樸樹」基地結合文創，打造成生活市集「CP皇后鎮」；舊工廠的戶外樓梯、紅欄杆都成為時代的標記，並邀請小農、手創業者進駐，加上美食與卡丁車等遊樂設施，開放後立馬成為網美打卡景點，不只在地民眾感到驚奇，極少躍上媒體版面的南區，也成為鏡頭追逐焦點。

台中市不動產開發商業公會估計，2020年 Q1 推案量可達300億元。今年嘉磐建設預計在台北、台中持續推案，兩地總銷金額估計45億元左右。