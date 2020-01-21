艾怡良現身Sony Store遠百信義店 剪綵同慶興奮樂逛

迎接全台最大旗艦 Sony Store 遠百信義直營店的到來，Sony Taiwan年度耳機代言人艾怡良特別受邀至開幕記者會現場共襄盛舉，身為索粉的他表示非常興奮能參與開幕剪綵活動，並在現場和貴賓一同體驗精心打造的分區體驗空間。

她對獨立音響耳機產品試聽區讚譽有加，木質系寬敞靜謐的獨立空間，邀請樂迷入座細細品鑑Sony高階音響及耳機產品的聲音魅力，更將是與愛樂同好交流的最佳互動場域。 Sony Taiwan年度耳機代言人艾怡良閃耀現身Sony Store 遠百信義店， 剪綵同慶興奮樂逛。記者張義宮／攝影 分享 facebook