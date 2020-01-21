Sony遠百信義直營店開幕 全台最大、影音品項完整陳列

Sony Taiwan進駐於台北遠東百貨信義店的最新直營門市擁有超過130坪、簡約大器的空間規劃，為全台最大的旗艦直營店點；自試營運起即受到索粉熱烈矚目的Sony Store 遠百信義直營店今 (21日) 開幕，並同步發售開幕限量50份驚喜福袋，提供超過售價的豐富 Sony 影音產品，最大獎更有機會獲得 Sony Xperia 1 手機(市價29,490元)。

年度耳機代言人艾怡良更受邀親臨剪綵，和現場貴賓搶先一睹新店風貌！開幕期間針對 BRAVIA OLED電視、α 數位相機，及玩家最喜愛的PS4 PRO等人氣影音娛樂產品所推出獨家贈禮與優惠活動好評回饋中。

Sony Store 遠百信義直營店在店內陳設了最完整的Sony影音產品陣容，包含：傳遞極致視聽體驗的最新BRAVIA 8K 液晶電視及OLED 全系列電視、全台首見最齊備且可無線試拍體驗的 α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)、獨立的高階音響耳機試聽區等獨家規劃；更首度打造專屬索粉的全新Studio 空間，將規劃精采豐富的講座及活動，邀請消費者在獨特的空間中品味 Sony美學，並透過各式互動體驗與專業服務，感受 Sony 致力實現的質感生活。

Sony Taiwan 總經理千葉雄三表示，遠百信義直營店希望透過符合產品特性的專屬空間規劃與齊備的陳列，提供消費者最具質感且完善的體驗；也希望藉由嶄新的空間設計，提供影像、攝影、音樂等各領域愛好者交流同樂的機會。