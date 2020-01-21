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Sony遠百信義直營店開幕 全台最大、影音品項完整陳列

2020-01-21 16:41經濟日報 記者張義宮／即時報導

Sony Taiwan進駐於台北遠東百貨信義店的最新直營門市擁有超過130坪、簡約大器的空間規劃，為全台最大的旗艦直營店點；自試營運起即受到索粉熱烈矚目的Sony Store 遠百信義直營店今 (21日) 開幕，並同步發售開幕限量50份驚喜福袋，提供超過售價的豐富 Sony 影音產品，最大獎更有機會獲得 Sony Xperia 1 手機(市價29,490元)。

年度耳機代言人艾怡良更受邀親臨剪綵，和現場貴賓搶先一睹新店風貌！開幕期間針對 BRAVIA OLED電視、α 數位相機，及玩家最喜愛的PS4 PRO等人氣影音娛樂產品所推出獨家贈禮與優惠活動好評回饋中。

Sony Store 遠百信義直營店在店內陳設了最完整的Sony影音產品陣容，包含：傳遞極致視聽體驗的最新BRAVIA 8K 液晶電視及OLED 全系列電視、全台首見最齊備且可無線試拍體驗的 α 全系列鏡頭展示吧檯 (α Lens Bar)、獨立的高階音響耳機試聽區等獨家規劃；更首度打造專屬索粉的全新Studio 空間，將規劃精采豐富的講座及活動，邀請消費者在獨特的空間中品味 Sony美學，並透過各式互動體驗與專業服務，感受 Sony 致力實現的質感生活。

Sony Taiwan 總經理千葉雄三表示，遠百信義直營店希望透過符合產品特性的專屬空間規劃與齊備的陳列，提供消費者最具質感且完善的體驗；也希望藉由嶄新的空間設計，提供影像、攝影、音樂等各領域愛好者交流同樂的機會。

身為全台最旗艦頂級的直營店點，Sony Store 遠百信義直營店精心打造更升級的空間設計，帶來完善新穎服務，同時也規劃全台灣第一個店內Studio空間，將舉辦各式主題講座、攝影或音樂等活動，邀請更多消費者透過豐富多元的交流，體驗 Sony 獨具美學與質感的影音生活提案。

Sony 全新直營門市正式開幕！擁有超過百坪、簡約大器的空間規劃，展售最新的85...
Sony 全新直營門市正式開幕！擁有超過百坪、簡約大器的空間規劃，展售最新的85吋8K液晶電視。記者張義宮／攝影
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Sony全新直營門市開幕，為全台最大的旗艦直營店面，左起為台灣索尼消費性電子產品...
Sony全新直營門市開幕，為全台最大的旗艦直營店面，左起為台灣索尼消費性電子產品行銷總部協理森山友嵩、總經理千葉雄三、Sony年度耳機代言人艾怡良、遠東百貨商品本部副總經理劉志成、管理本部副總經理湯治亞。記者張義宮／攝影
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