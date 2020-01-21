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銀神號郵輪 今日首航高雄港

2020-01-21 15:31經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

銀海郵輪旗下銀神號今（21）日首航高雄港，除了安排首航拖船噴水及原住民舞蹈迎賓，台灣港務公司高雄分公司總經理張國明致贈首航紀念牌，更特別以船名致贈應景對聯「銀兩鼠不盡，神氣迎新年」，期能讓船方及旅客感受年節氣氛，以及在地人的熱情。

此次到港的巴哈馬籍銀神號（SILVER SPIRIT）隸屬銀海郵輪公司（SILVERSEAS），在2019年Berlitz郵輪聖經中獲得高達1,634分的四星半殊榮，同年並榮獲Conde Nast Traveller的2019 Hot List大獎。銀海郵輪素以高品質完善服務為榮，船上的旅客船員服務比為1.4:1，並設有日式、法式等異國料理，並將各種在地食材融入飲食料理中。

該輪船票價格為每晚450~500元美金，約為一般大眾化郵輪的6～8倍，服務的旅客對於各航線的深度旅遊也有濃厚興趣。這類型的高端郵輪與旅客，對於高雄發展在地的國際觀光及補給產業，有實質的潛在發展機會。

台灣港務公司高雄分公司表示，108年國際郵輪旅客達到9萬人次，相較107年成長了59.5%，且郵輪首航航次更較107年成長了350%，包含荷美郵輪、銀海郵輪、世界號、世界夢等都在108年增加靠港機會，顯現高雄港自107年起規劃長期培養「高端郵輪」卓有成效。而在市場經營及行銷下，母港將由108年的14艘次、3.5萬人次，在109年將提昇為18艘次，可望達到4.5萬人次。

銀神號郵輪今日首航高雄港。 圖／台灣港務公司提供
銀神號郵輪今日首航高雄港。 圖／台灣港務公司提供
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