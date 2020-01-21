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看準陸醫藥升級轉型 開發資本新成立人民幣生醫基金

2020-01-21 14:19經濟日報 記者林子桓／即時報導

開發金控旗下子公司中華開發資本在2019年底新成立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，基金首期規模為7.6億元人民幣，將以協助台灣先進醫療擴大大中華市場佈局、協助中國大陸醫藥企業實現升級與轉型，及兩岸企業進軍國際市場為三大目標。

看好大陸醫藥產業升級轉型，開發金控子公司中華開發資本籌集「昆山華創毅達生醫股權投...
看好大陸醫藥產業升級轉型，開發金控子公司中華開發資本籌集「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，基金首期規模為7.6億人民幣。 圖／開發金提供
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「昆山華創毅達生醫股權投資基金」由開發資本透過旗下100% 香港子公司CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited與江蘇高科技投資集團有限公司在昆山共同設立「華創毅達 （昆山） 股權投資管理有限公司」負責管理。

「昆山華創毅達生醫股權投資基金」2019年12月於中國大陸江蘇省昆山市舉辦的成立活動受到各界高度重視，包括昆山市副市長宋德強、昆山高新區管委會副主任孔維華、江蘇高投總經理楊青峰等人均到場見證此一兩岸合作盛事。

開發金控總經理王銘陽出席基金成立活動時表示，開發金控是目前唯一獲政府核准赴大陸設立「私募股權投資基金及管理公司」的台灣金控業者。在中國大陸的業務進度除了原有的華東、華南基金，以及建信人壽等；現在新設「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，和凱基銀行正在和江蘇省銀行合作的消費金融公司。

截至2019年9月底，開發資本之私募股權基金資產管理規模已達新台幣410.82億元；2012年至2019年於大中華區生醫產業之投資績效佳，開發資本總經理何志傑表示，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」將植基於大陸龐大的生醫市場，結合美國或海外先進技術、大中華人才與資本市場及全球市場優勢，創造大中華生醫企業整合價值，使兩岸企業共同攜手轉型升級，建構海峽兩岸產業資源之最佳合作平台。未來透過開發金控與台灣產業結盟，將產品、技術與品牌透過通路合作進軍國際市場。

何志傑進一步指出，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」透過關係網絡及與江蘇高科技投資公司和毅達資本的深度合作，促進兩岸生醫產業升級及轉型，預期將達成協助台灣先進醫療技術進入大陸市場、協助大陸醫藥企業實現升級與轉型，及兩岸企業進軍國際市場等三大目標。

開發資本大健康事業群總負責人及生醫基金董事長何俊輝藉由分析生醫產業的現況及未來，標示出「昆山華創毅達生醫股權投資基金」的發展利基。

他指出，以2018年為例，中國大陸生物醫藥行業市場規模已經超過3,500億元，共有九個自主研發的一類新藥獲批上市，是批准一類新藥上市數量最多的一年；在生命科學和生物技術領域專利申請數量和授權數量也僅次於美國，位居全球第二；到2020年，將成為僅次於美國的全球第二大生物醫藥市場。

透過中華開發和江蘇高投的合作，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」的成立，將可促進兩岸大健康產業合作、升級與市場再壙大。

「昆山華創毅達生醫股權投資基金」之特色即在於結合兩岸生物醫藥資源。代表出席「昆山華創毅達生醫股權投資基金」開幕活動的昆山市副市長宋德強也表示樂見中華開發、江蘇高投和毅達資本等業內知名機構共同參與設立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，彙聚各方優勢資源，將進一步提升昆山市在生物醫藥產業創新投資領域的佈局並期待帶動昆山生物醫藥產業的轉型發展。

開發金控凱基銀行

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