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感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21聯合新聞網 綜合報導

星宇航空在本月23日即將開航，近日紛紛釋出座艙、貴賓室樣貌，昨（20）日星宇航空臉書上發出首波廣告片，兩分半的影片中機組、行政人員及工程師等人抬頭望向天際，而董事長張國煒雖然未露面，卻為廣告片配音增加真實感，而在廣告最後還打上「特別感謝張榮發先生」，網友看了也直呼「好感動」。

星宇航空在臉書上釋出首波廣告，並表示「我們是劃過浩瀚和天空的星星，更是航空史絢麗的一章」，星宇航空凝聚千名星宇人，保持的對航空業的熱情與待客初心，「還要跟給予星宇航空支持與幫助的你說聲『感謝您』，未來請與我們一同DREAMS COME TRUE！特別感念北極星的召喚與指引，星宇人向您致敬、使命必達」。

從影片中看到，星宇航空的每位員工抬頭看向天空，不論是地勤人員還是維修人員，甚至到空服員、機師等，每個人用準備好的表情期待啟航，加上董事長張國煒的配音「從準備到啟航，經歷2年8個月，超過1000名員工的努力，我們歷經所有風雨、荊棘和汗水，ONE TEAM ONE DREAM，我們現在準備為您起飛。」

片末一分鐘，也附上所有星宇航空公司成員名單，觀眾以為影片要結束時，出現「特別感謝張榮發先生」9字，網友看了也回應「旁白聲音也太迷人，這特別感謝的洋蔥很大顆」、「這一幕特別感動！永懷父親祝順利啟航」、「每看一次就感動一次，內心激動不已、「星宇加油，期待台灣天空一直有他」、「雞皮疙瘩又冒出來了」。

星宇航空即將在1月23日首飛。圖／星宇航空提供
星宇航空即將在1月23日首飛。圖／星宇航空提供
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星宇航空張國煒

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