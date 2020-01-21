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漢神百貨展雄心 揮軍中台灣

2020-01-21 13:38聯合報 謝梅芬王慧瑛／高雄即時報導

長期深耕高雄的漢神百貨及漢神巨蛋去年營業額達226億，與2018年205.5億相較，成長10%，交出漂亮成績單。新年新展望，漢神百貨與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，攜手合作進駐「台中洲際娛樂商城」，為台中市打造新一代的大型商場開發案。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，2019年面對國內外大環境的影響，全台百貨零售業面臨巨大挑戰，漢神兩館透過大型改裝，讓業績逆勢成長。漢神百貨本館精準定位高端精品消費市場，年度營業額比2018年成長24%，受精品群聚效應影響，成為拉升整體業績的最佳助力。

漢神巨蛋則是將3樓全新改裝、打造成現代都會女性的輕奢華空間。在化妝品、話題餐飲專櫃、排隊名店帶動人潮與買氣下，業績成長3%，達到140億，相當亮眼。

南野雄介執行長指出，漢神用心經營南台灣市場，新年目標是前進素有「世界棒球之都」稱號的台中市，將於台中洲際棒球場園區中，打造面積3萬4千坪新商場，地上7層、地下4層，比高雄漢神巨蛋面積更大，且串聯棒球園區與購物中心的「科技娛樂新創商業複合空間」。除便捷的交通系統外，也提供寬敞停車空間，坐擁2500個汽車停車位、4000個以上機車停車位，可解決台中市民在市中心購物時、停車一位難求的困擾。

為讓精品高端消費者享受尊榮感，業者也規畫「精品VIP停車位」，結合流行時尚、科技人文及休憩娛樂等全新體驗，不只是大型商場，有信心成為中台灣耀眼的時尚新地標園區。

午資開發股份有限公司董事長羅閎逸（左）、漢神百貨台灣區CEO南野雄介簽約，要搶進...
午資開發股份有限公司董事長羅閎逸（左）、漢神百貨台灣區CEO南野雄介簽約，要搶進中台灣市場。圖／漢神百貨提供
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午資開發股份有限公司董事長羅閎逸（左）、漢神百貨台灣區CEO南野雄介簽約，要搶進...
午資開發股份有限公司董事長羅閎逸（左）、漢神百貨台灣區CEO南野雄介簽約，要搶進中台灣市場。圖／漢神百貨提供
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台灣人壽莊中慶總經理（左四）、國揚集團創辦人侯西峰（右三）到場觀禮，祝賀午資開發...
台灣人壽莊中慶總經理（左四）、國揚集團創辦人侯西峰（右三）到場觀禮，祝賀午資開發董事長羅閎逸（左五）、漢神百貨台灣區CEO南野雄介（右四）合作出擊成功。圖／漢神百貨提供
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中信金控零售業

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