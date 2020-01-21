漢神百貨展雄心 揮軍中台灣

長期深耕高雄的漢神百貨及漢神巨蛋去年營業額達226億，與2018年205.5億相較，成長10%，交出漂亮成績單。新年新展望，漢神百貨與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，攜手合作進駐「台中洲際娛樂商城」，為台中市打造新一代的大型商場開發案。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介執行長表示，2019年面對國內外大環境的影響，全台百貨零售業面臨巨大挑戰，漢神兩館透過大型改裝，讓業績逆勢成長。漢神百貨本館精準定位高端精品消費市場，年度營業額比2018年成長24%，受精品群聚效應影響，成為拉升整體業績的最佳助力。

漢神巨蛋則是將3樓全新改裝、打造成現代都會女性的輕奢華空間。在化妝品、話題餐飲專櫃、排隊名店帶動人潮與買氣下，業績成長3%，達到140億，相當亮眼。

南野雄介執行長指出，漢神用心經營南台灣市場，新年目標是前進素有「世界棒球之都」稱號的台中市，將於台中洲際棒球場園區中，打造面積3萬4千坪新商場，地上7層、地下4層，比高雄漢神巨蛋面積更大，且串聯棒球園區與購物中心的「科技娛樂新創商業複合空間」。除便捷的交通系統外，也提供寬敞停車空間，坐擁2500個汽車停車位、4000個以上機車停車位，可解決台中市民在市中心購物時、停車一位難求的困擾。