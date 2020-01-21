漢神業績霸氣成長 勢如破竹進取台中百貨商機

迎接金鼠年，高雄百貨龍頭漢神傳出好消息，不但周年慶業績目標接連達陣，漢神百貨與漢神巨蛋合計去年營業額226億元，與2018年205.5億元相較，大幅增長10%，霸氣展現競爭優勢，同時與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，共同攜手合作進駐「台中洲際娛樂商城」，為台中市打造新一代的大型商場開發案。

漢神百貨台灣區執行長南野雄介表示，2019年面對國內外大環境的影響，整個百貨零售業都面臨了巨大的挑戰，漢神兩館透過了大型改裝，讓業績逆勢成長。

其中漢神本館由於精準定位高端精品消費市場，年度營業額比2018年成長了24%，而精品的群聚效應的影響，更成為拉升整體業績的最佳助力。

漢神巨蛋則是將3樓全新改裝、打造成現代都會女性的輕奢華空間；另外在化妝品以及全台獨家話題餐飲專櫃、排隊名店等帶動人潮與買氣的加持下，業績成長3%，達到140億元，再度創下了南台灣百貨新紀錄。

南野雄介指出，漢神多年來在南台灣深耕，未來的新挑戰是前進素有台灣「世界棒球之都」稱號的台中市，將於台中洲際棒球場園區中，打造一個商場面積3.4萬坪，地上7層、地下4層，比漢神巨蛋面積更大，並且串聯棒球園區與購物中心的「科技娛樂新創商業複合空間」。

本案除便捷的交通系統外，同時提供台中市區商場最大的停車場空間，坐擁2,500個汽車停車位、及4,000個以上機車停車位，將可解決台中市民在市中心購物時、停車一位難求的購物困擾；另外針對精品高端消費者，規劃了「精品VIP停車位」，讓所有前來購物的VIP，享有尊榮無比的消費體驗。