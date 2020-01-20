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武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

長榮年後要飛米蘭！長汎推5萬有找破盤價搶市

2020-01-20 20:54經濟日報 記者黃文奇／即時報導

長榮航空將於今年2月新開航米蘭，除了義大利、瑞士單國深度產品，長汎多元運用米蘭航線推出多國綜覽(瑞義、德瑞義、奧斯義等)行程，滿足不同需求與喜好的旅客。特別推薦超值「特選義大利8日」網羅威尼斯、翡冷翠、托斯卡尼等必遊景點，再到最優惠的Outlet精品瘋狂購，清艙破盤價只要$49,900（含稅起）！

東南亞則有4月開航的普吉島，搭乘五星航空長榮航空直飛泰國熱門渡假島嶼，省下轉機時機，悠哉享受海島假期，沉浸絕美海岸景色中。

去年開航的名古屋航線，讓計畫前往北陸旅遊的民眾有了更方便的選擇！「北陸立山雪牆高山賞櫻湯樂5日」造訪立山雪牆絕景、春櫻與紫藤花季美景，入住溫泉旅宿，優質行程$36,900(含稅起)！四季不同風貌，時時皆美的東北，是資深日本旅客的最愛之一，「東北森呼吸5日」運用長榮航空的青森航線搭配原有的仙台航線，雙點進出讓過去耗時的交通大幅縮減時間，旅客能有更多時間充分享受東北絕景，經典行程也只要$34,900(含稅起)！

長汎假期靈活運用長榮航空航點，陸續推出歐洲米蘭、日本名古屋、青森、松山、越南峴港、泰國普吉島的豐富多元旅遊產品，2020年要帶您邂逅全球最美風景，玩遍世界！

長榮航空航線義大利

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