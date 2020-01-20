年後出國殺很大！長汎推9000元有找行程

年後出發省很大！長榮集團旗下的「長汎假期」為了讓旅客輕省出遊，避開農曆新年的旅遊人潮，特別在年後推出「淡季出發鈔激省」活動，推出歐、美、澳以及東南亞、東北亞等熱門航點的產品，即日起至2月10日止，限時下殺優惠，於長汎假期購買團體旅遊行程者，皆可享有超高CP值的優惠價， 最划算行程就屬韓國冬季限定的「韓好玩滑雪釣冰魚5日」，一口價9,000元（含稅起）還有找，與當地民眾一起參加韓國冬季限定的冰魚慶典、走訪知名韓劇鬼怪拍攝美景，歡迎大家快來衝一波。

超夯行程年後出發鈔激省，為了讓旅客玩得物超所值，長汎假期特別於年後推出農曆春節出國旅遊的機位一位難求，供不應求的情況下價格也飛漲，為了讓大家能夠趁著年後出去玩一波，後出遊省很大！過年的機票長汎假期推出【淡季出發鈔激省】活動，即日起至2/10，限時下殺優惠，讓你避開過年旺季，鈔激省出遊！

年後出遊日韓首推「自慢九州輕旅行4日」只要$16,900（含稅起），造訪超夯網美景點海上白色鳥居、人氣廣告拍攝場景宮地獄神社-光之道、漫步海底隧道賞關門海峽美景。「東京輕旅行-川越星巴克輕井澤星野榆樹街小鎮5日」前往日本皇室情有獨鍾的渡假勝地輕井澤，御台場同時滿足娛樂購物與觀賞夕陽夜景的心願，兼具潮流與經典，只要$22,900(含稅起)。

把握冬末雪景，「北海道戀戀銀雪超值5日」優惠下殺 $23,900（含稅起），搭乘纜車觀賞函館百萬夜景、盡情享用海鮮螃蟹吃到飽!

另外，喜愛中國大陸詩意山水與古色古香的旅客千萬別錯過「周末GO~桂林山水4日」不僅在周六出發最省假，並且價格優惠萬元即可出遊，帶你遊漓江、訪興坪古鎮，盡覽最美桂林！

東南亞春季旅遊首推市場獨家最嗨的行程「宿霧與鯨鯊有約狂歡派對5日」，白天與世界最大魚類鯨鯊共游，夜晚再帶您狂歡泳池電音泡泡趴與暢飲啤酒，海天美景，熱情派對一次滿足，鈔激省優惠期間報名立折2千！

「無購物萬象清邁豐富五日」探索清邁山城古都，金三角遊船前往泰、緬、寮三國邊境，搭乘長榮航空天天直飛清邁，只要$23,500(含稅起)。而榮獲旅行業界最高殊榮「金質獎」的「全程五星華欣皇室風情5日」，帶你到泰國皇室最愛的度假勝地，每晚入住五星級酒店，堪稱最高CP值行程，只要 $22,999（含稅起）。

聰明FUN遊歐美 超值行程暢遊奧義克三國

想去歐洲的朋友有福了！保證出團「FUN遊奧義克羅埃西亞13日」邀您一起進入夢境中的歐洲天堂，探訪斯洛維尼亞最古老城市、義大利水都威尼斯、米蘭OUTLET精品購物城，一次暢遊3國，此次活動優惠下殺 $71,900（含稅起）！「美西好好玩七日」搭乘長榮航空洛杉磯早班，多出一天時間，探索美西兩大城洛杉磯、拉斯維加斯，世界七大奇景大峽谷等美西經典行程，活動優惠$30,900(含稅起)。

花開到哪就玩到哪 全球花賞$13,500起

春季賞櫻長汎假期首推日本「東北舞櫻繽紛5日」前往檜木內川堤欣賞櫻海與殘雪相映的浪漫美景，以及百選賞櫻名所及青森必遊的奧入瀨溪，每一景點都讓人不禁讚嘆自然之美！除了東北地區，「北陸春浪漫花見樂活5日」走訪高岡古城公園、鶴舞公園…等北陸賞櫻名所，再前往世界遺產合掌村與三大名園之首-兼六園，一網打盡北陸必訪美景！最適合親子共遊的「魔法迪士尼東京賞櫻5日」帶您前往富士山賞櫻、沈醉河口湖美景，此外可別錯過小田原城址公園的櫻海美景，此地不僅是日本賞櫻名所百選，更是走過半世紀歲月的代表性歷史建築。

除了熱門的日本賞櫻行程，長汎假期也特別推薦中國大陸、韓國、歐洲及美東等地的花賞產品，因各地花種及氣候不同，旅客可依自己的假期及文化喜好選擇最適合自己的賞花春遊，全球花賞行程最低只要13,500(含稅起)！今年春季就讓長汎假期帶你賞遍春神獻給人們的華美絕景！