親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

大選激情過後，被忽略的「務實司改」如何重新開始？

昇恆昌歲末Be A Giver 長幼同樂互相送暖

2020-01-20 19:24經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

昇恆昌免稅店今年以「為愛而昇Be A Giver」為主題，希望讓受贈者也能感受付出的喜悅，1月18日由昇恆昌董事長江松樺帶領昇恆昌主管與同仁組成的多個志工團隊穿上黃背心，一起關懷弱勢家庭、育幼院及安老院，藉由視訊連線轉播與昇恆昌愛心特派員專車快遞，讓安老院的長者與育幼院的孩童們互相送暖，現場瀰漫溫馨幸福的氛圍。

歲末年終昇恆昌志工團隊最重要的行程便是關懷安老院與育幼院，陪伴他們一同圍爐，往年都是由不同部門志工隊分別進行活動，今年以「為愛而昇Be A Giver」為主題，讓八里安老院與樂活育幼院互送親手製作的賀年禮，希望受贈者能夠藉由自己的付出，感受到幫助別人的喜悅。

現場透過視訊將雙方製作禮物的過程到收到禮物全程連線，樂活育幼院的孩子們製作營養的南瓜餅送給八里安老院的長輩，而八里安老院的長者則是拿毛筆揮毫寫春聯祝福每個孩子，志工化身愛心特派員將雙方的心意即時快遞，長幼互送賀年禮的溫馨畫面，讓新的一年更具意義。

早在一個月前，昇恆昌的志工們與院方費盡心思籌備這場跨世代的同樂會，克服許多環境的限制外，也細心的根據院童年齡規劃互動節目、安排長者的慶生活動，當天孩子們看見安老院的爺爺奶奶們開心的吃著南瓜餅，也開心的跟志工姐姐們說明年還想要再做。

安老院的長者寫春聯祝福孩子們，透過螢幕看見孩子們開心的笑容，聽見孩子們童言童語，心中滿溢著感動，透過視訊互動，跨越環境的限制，讓院童、老人家們與志工們的情誼即時連線加溫。

今年昇恆昌志工們陪伴八里安老院邁入第十個年頭，超過150名熱心的同仁們從備餐、擺盤到上菜都一手包辦，不論再忙、再累，也一定會空出時間陪伴老人家們一起溫馨圍爐，對志工們來說，八里安老院的老人家們就像是自己的家人一樣，十年如一日，持續用愛與關懷溫暖彼此的心。

2019年昇恆昌的同仁自發性舉辦將近550場志工活動，貫徹昇恆昌經營的核心理念「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」，傳承昇恆昌的公益精神。昇恆昌董事長江松樺以身作則帶領同仁們一起做公益，秉持為善不求回報的精神，共同齊力推動愛的循環，發揚善的正面能量，拋磚引玉讓更多企業與社會大眾投注心力，團結做公益，成為彼此的Giver！

志工育幼院八里

延伸閱讀

昇恆昌年前送暖！視訊串聯長幼隔空賀新年

偕里長發白米、寫春聯 秦詩雁展現深耕鳳山決心

快過年！昇恆昌邀書法大師寫春聯 免費送民眾引...

昇恆昌年節推「瓷罐禮盒」 收藏級伴手禮意外引...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

捷安特千金劉麗珠　變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

生鮮電商、電競賽館 紅馬營運雙渦輪

2020-01-20 14:42

營建回溫 鋼筋加工廠沛波笑看今年

2020-01-20 14:42

電動車位會否成為買房新標準配備？建商：不容易

2020-01-20 13:30

基礎科研經費比率落後 陳良基盼逐年增加

2020-01-20 13:17

紅馬-KY啟動生鮮平台、電競新事業 成長添動能

2020-01-20 12:16

豐興盤價鋼筋連跌兩周 創近2個月新低

2020-01-20 12:02

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

台康生技募資案預計第2季底前完成

2020-01-20 10:06

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:29

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

15年努力…徐雪芳點滴在心頭

2020-01-19 23:27

策略經營／吳如宇 從醬油跨足太陽能

2020-01-19 22:47

點子農場／成長駭客vs.獨角獸

2020-01-19 22:45

經濟選書／經營網路形象

2020-01-19 22:45

瑪格麗特談品牌／太初即終點

2020-01-19 22:45

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

退休高峰已過 中鋼：人力招募下半年才明朗

2020-01-20 15:13

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

外送員爭權益 foodpanda提出三點回應

2020-01-20 16:00

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

財政部成立AI稅務團隊 打造機器人助理

2020-01-20 00:20

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

接軌世界潮流 財部成立AI稅務團隊

2020-01-19 23:28

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

查帳查稅 「AI難取代人腦」

2020-01-20 00:22

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

常住境外國人遺產稅 不得列報六大扣除額

2020-01-19 22:22

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

2020-01-20 10:54

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

新聞中的法律／託付寶爭議vs.金融創新

2020-01-19 22:22

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top