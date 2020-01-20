昇恆昌歲末Be A Giver 長幼同樂互相送暖

昇恆昌免稅店今年以「為愛而昇Be A Giver」為主題，希望讓受贈者也能感受付出的喜悅，1月18日由昇恆昌董事長江松樺帶領昇恆昌主管與同仁組成的多個志工團隊穿上黃背心，一起關懷弱勢家庭、育幼院及安老院，藉由視訊連線轉播與昇恆昌愛心特派員專車快遞，讓安老院的長者與育幼院的孩童們互相送暖，現場瀰漫溫馨幸福的氛圍。

歲末年終昇恆昌志工團隊最重要的行程便是關懷安老院與育幼院，陪伴他們一同圍爐，往年都是由不同部門志工隊分別進行活動，今年以「為愛而昇Be A Giver」為主題，讓八里安老院與樂活育幼院互送親手製作的賀年禮，希望受贈者能夠藉由自己的付出，感受到幫助別人的喜悅。

現場透過視訊將雙方製作禮物的過程到收到禮物全程連線，樂活育幼院的孩子們製作營養的南瓜餅送給八里安老院的長輩，而八里安老院的長者則是拿毛筆揮毫寫春聯祝福每個孩子，志工化身愛心特派員將雙方的心意即時快遞，長幼互送賀年禮的溫馨畫面，讓新的一年更具意義。

早在一個月前，昇恆昌的志工們與院方費盡心思籌備這場跨世代的同樂會，克服許多環境的限制外，也細心的根據院童年齡規劃互動節目、安排長者的慶生活動，當天孩子們看見安老院的爺爺奶奶們開心的吃著南瓜餅，也開心的跟志工姐姐們說明年還想要再做。

安老院的長者寫春聯祝福孩子們，透過螢幕看見孩子們開心的笑容，聽見孩子們童言童語，心中滿溢著感動，透過視訊互動，跨越環境的限制，讓院童、老人家們與志工們的情誼即時連線加溫。

今年昇恆昌志工們陪伴八里安老院邁入第十個年頭，超過150名熱心的同仁們從備餐、擺盤到上菜都一手包辦，不論再忙、再累，也一定會空出時間陪伴老人家們一起溫馨圍爐，對志工們來說，八里安老院的老人家們就像是自己的家人一樣，十年如一日，持續用愛與關懷溫暖彼此的心。

2019年昇恆昌的同仁自發性舉辦將近550場志工活動，貫徹昇恆昌經營的核心理念「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」，傳承昇恆昌的公益精神。昇恆昌董事長江松樺以身作則帶領同仁們一起做公益，秉持為善不求回報的精神，共同齊力推動愛的循環，發揚善的正面能量，拋磚引玉讓更多企業與社會大眾投注心力，團結做公益，成為彼此的Giver！