Sony Dolby Atmos環繞音響 升級居家影院級體驗

隨著影音串流平台市場的蓬勃發展，無論是片源豐富度或是影音格式的選擇亦更加多元，居家觀影設備的提升也成為選購重點；Sony單件環繞音響Sound Bar系列包括: 旗艦級HT-ST5000、HT-X9000F、HT-Z9F和HT-X8500全面支援Dolby Atmos杜比全景聲規格 ，透過輕巧簡單的配置可符合不同空間與聆聽需求，就能模擬全面性的立體音效、居家打造彷彿影院級的360度聲場。

Sony 邀曾12度獲得金馬獎最佳音效、以及亞太影展及坎城影展等國際電影獎殊榮，堪稱台灣電影之光的音效大師杜篤之分享，以入行超過四十年來創作電影音效的深厚經歷，專業推薦如何居家透過單件式音響體驗影院級全景聲音效，品味忠於影視工作者創作原音的聆聽體驗以及挑選指南。

Sony 表示， 聲音表現在影視作品中的重要性小至可展現物件的材質以傳遞更明確的狀態，大至可透過音效聚焦觀賞者視角與重點，讓故事的線條更加明確動人；完整的音效設計透過聲音的動態與起伏，在觀影過程中扮演著畫龍點睛的效果，甚至能牽動電影風格走向和觀賞者的觀影感受；而對於杜篤之老師來說優異的音效設計，則應該適切襯托影像，完整傳遞導演的創作初衷，並引領觀眾的感官、細細品味作品的整體表現。

為將精彩的影音作品忠實傳遞至觀眾面前，能同步符合高規格的拍攝與製作水準的播放技術與設備也是不可或缺的一環：杜篤之分享音效規格從如同單點放送的單聲道、到創造更豐富平面音場的5.1聲道技術，再發展至當今Netflix、愛奇藝等熱門串流平台都支援的Dolby Atmos規格，透過360度的環繞音效全景聲，讓畫面更加精采動人。

透過進階的音效規格不僅讓磅礡的動作場景更加震撼，包括文藝片或美食節目，都能藉由搭配Dolby Atmos全景聲，讓觀眾更加身歷其境地感受影片中的氣氛以及環境。搭配優異的soundbar 收看節目，即使是較小的音量也會有加乘細膩的聆聽效果。