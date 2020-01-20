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走春好去處 鼠年17潮遊高雄漁港

2020-01-20 14:41經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

農曆春節七天何處去？高雄擁有山海河港不同類型景點，在高雄市政府積極推動漁港轉型下，漁港已成為民眾假日休閒觀光的好去處，海洋局特別推薦沿台17海線漁港夯景點，由北至南「興達漁港-看巨象，賞夕陽」、「彌陀漁港-遊光廊，看海景」、「蚵子寮漁港-啖海鮮，買年貨」，揪你搧海風、呷海味，迎向鼠年新來到。

高市海洋局局長趙紹廉表示，興達漁港有「烏魚之鄉」之美名，其中近海泊區的漁夫市集及大發路觀光魚市，擁有各式現撈海鮮、烏魚子及熟食，是體驗在地海鮮滋味的好所在；遠洋泊區自民國86年開闢以來，經過不斷轉型朝多元化之休閒漁港發展，陸續興建了情人碼頭、海上劇場、生態公園、浮動碼頭等區域，更與高雄科技大學攜手合作推動獨木舟、SUP等水域遊憩活動。情人碼頭園區內除設有兒童遊戲區、戲沙區及心心相印廣場等設施外，人氣夯團五月天演唱會中亮相的「未來巨象」更是年輕人最夯的IG打卡熱點，歡迎全國民眾利用難得的春節連假來「興達漁港-看巨象，賞夕陽」。

高雄興達漁港往南走，緊接著來到彌陀「虱目魚的故鄉」，趙紹廉指出，「彌陀漁港-遊光廊，看海景」是網路最潮最靚的海線潮遊景點。「海岸光廊」在市府等相關單位投注各項軟硬體建設大力建設下，區域內包括有美麗的船型觀景台、完善的親水河道、兒童遊樂設施、木棧道、涼亭、白沙嬉戲區等設施，更有無敵海景讓人心曠神怡，而夜晚投射的五彩燈光及變幻不同色彩的光椅，黃金夕陽、浪漫夜景，使得彌陀漁港越夜越美麗。

玩累了，肚子餓，去哪祭五臟廟?第一個想到 「蚵子寮漁港-啖海鮮，買年貨」。趙紹廉說，蚵子寮漁港昔日是養蚵捕魚為生的小漁村，近年來在漁會及高雄市政府的努力以及漁業署經費補助下，成功地將傳統漁村轉形為觀光漁港，有全國首創HACCP魚市場，提供衛生安全的水產品，是南台灣最大的「現撈仔」魚市場，年交易量高達4千公噸。

此外魚貨直銷中心(觀光魚市)，內部共計116個攤位，可提供遊客舒適、衛生的魚貨採買環境，無論是生鮮、熟食、乾貨等美味海鮮應有盡有，除讓消費者能以平實價格選購新鮮水產品外，還有各式香噴噴的熟食攤位，可即時滿足海鮮饕客的味蕾，另梓官區漁會戀戀蚵子寮展售中心，亦販售許多極具地方特色的漁產品，蚵子寮漁港絕對是民眾年節採買海鮮食材及選購伴手禮的首選景點。

蚵子寮魚貨直銷中心(觀光魚市)。圖／高市海洋局提供
蚵子寮魚貨直銷中心(觀光魚市)。圖／高市海洋局提供
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海鮮觀光碼頭

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