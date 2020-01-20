基礎科研經費比率落後 陳良基盼逐年增加

科技部長陳良基今表示，如果基礎研究經費一年少新台幣10億元，將會縮減3000到5000名學生參與基礎研究計畫的機會，不利人才培育、產業發展，他盼能逐年提升基礎研究經費。

科技部今天上午舉行年終記者會，部長陳良基與政務次長許有進、謝達斌，以及常務次長鄒幼涵出席，除了分享、回顧過去一年科技部的成果與政策推動。

陳良基笑說，自己是科技部改制以來任期最久的部長，同時也是首位本土博士出身的部長，在任內很重要的工作內容是打造基礎研究生態圈。

陳良基指出，全球的經濟競爭已進入由知識與腦力取勝的時代，博士級的科研人才培育是永續發展與維繫國家競爭力的重要基礎。為了支持人才培育，今年的預算已經將基礎研究經費獨立編列，避免預算挪移時發生預算排擠的現象。

不過陳良基也坦言，台灣基礎研究經費在2017年時占全國研發經費比率約8.1%，2018年更下滑至7.3%，遠低於日本及韓國等亞洲鄰國，影響台灣的人才培育，以及未來產業人才需求與發展。

陳良基指出，台灣跟韓國的情況類似，是以半導體為主的產業，然而半導體主要是以民間投資為主，主力在新設備建置，這一方面的研發經費占比很高，因此基礎研究經費的占比一直無法提升。

陳良基進一步說明，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均基礎研究經費占整體研究經費約17%，台灣僅平均的一半。在這樣的情形下，對於基礎研究而言確實比較辛苦，舉例而言，若每年減少新台幣10億元的經費，相當少掉支持1000個教授的基礎研究計畫，若每個教授帶3到5個學生做研究，這樣每年就有3000到5000個學生，錯失了在學校訓練與實戰的機會。他指出，當產業要往前的時後，卻又發現專業人才不足，而培育專業人才就是奠基這些基礎研究訓練，因此基礎研究非常重要。