親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

好威的Y線！最新北捷官方路網圖出爐 環狀線通車橫跨4大路線

誰捐走了你的器官？ 德國「否決」器捐默認新制

基礎科研經費比率落後 陳良基盼逐年增加

2020-01-20 13:17中央社 台北20日電

科技部陳良基今表示，如果基礎研究經費一年少新台幣10億元，將會縮減3000到5000名學生參與基礎研究計畫的機會，不利人才培育、產業發展，他盼能逐年提升基礎研究經費。

科技部今天上午舉行年終記者會，部長陳良基與政務次長許有進、謝達斌，以及常務次長鄒幼涵出席，除了分享、回顧過去一年科技部的成果與政策推動。

陳良基笑說，自己是科技部改制以來任期最久的部長，同時也是首位本土博士出身的部長，在任內很重要的工作內容是打造基礎研究生態圈。

陳良基指出，全球的經濟競爭已進入由知識與腦力取勝的時代，博士級的科研人才培育是永續發展與維繫國家競爭力的重要基礎。為了支持人才培育，今年的預算已經將基礎研究經費獨立編列，避免預算挪移時發生預算排擠的現象。

不過陳良基也坦言，台灣基礎研究經費在2017年時占全國研發經費比率約8.1%，2018年更下滑至7.3%，遠低於日本及韓國等亞洲鄰國，影響台灣的人才培育，以及未來產業人才需求與發展。

陳良基指出，台灣跟韓國的情況類似，是以半導體為主的產業，然而半導體主要是以民間投資為主，主力在新設備建置，這一方面的研發經費占比很高，因此基礎研究經費的占比一直無法提升。

陳良基進一步說明，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均基礎研究經費占整體研究經費約17%，台灣僅平均的一半。在這樣的情形下，對於基礎研究而言確實比較辛苦，舉例而言，若每年減少新台幣10億元的經費，相當少掉支持1000個教授的基礎研究計畫，若每個教授帶3到5個學生做研究，這樣每年就有3000到5000個學生，錯失了在學校訓練與實戰的機會。他指出，當產業要往前的時後，卻又發現專業人才不足，而培育專業人才就是奠基這些基礎研究訓練，因此基礎研究非常重要。

陳良基指出，要維持國家長期競爭力，政府除了宣示大力支持基礎研究之外，更需引導民間企業投入創新的基礎研究、支持學術研究，進而帶動全國基礎研究經費的成長。

科技部長陳良基。本報資料照片
科技部長陳良基。本報資料照片
分享

陳良基科技部新台幣

延伸閱讀

卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

科學園區擴建 首波鎖定三地

FRC競賽參賽者增 高中師盼大學特殊選才看見...

晉陞發射火箭受阻 科技部擬開會討論如何協助

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

電動車位會否成為買房新標準配備？建商：不容易

2020-01-20 13:30

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

紅馬-KY啟動生鮮平台、電競新事業 成長添動能

2020-01-20 12:16

豐興盤價鋼筋連跌兩周 創近2個月新低

2020-01-20 12:02

台康生技募資案預計第2季底前完成

2020-01-20 10:06

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:29

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

15年努力…徐雪芳點滴在心頭

2020-01-19 23:27

策略經營／吳如宇 從醬油跨足太陽能

2020-01-19 22:47

點子農場／成長駭客vs.獨角獸

2020-01-19 22:45

經濟選書／經營網路形象

2020-01-19 22:45

瑪格麗特談品牌／太初即終點

2020-01-19 22:45

拚綠能發電 崑鼎青埔機廠太陽能電廠年中商轉

2020-01-19 10:38

林衛生技…茶樹精油驚艷全球 奪雙重認證

2020-01-19 08:55

林衛生技精油天然萃取法 致勝關鍵

2020-01-19 08:47

林衛生技陳林瑭複製經驗 挺進東南亞

2020-01-19 08:35

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

大立光執行長林恩平 從不餵食鯊魚分析師

2020-01-19 12:22

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

影／兆豐金控尾牙科技風 送出汽車、獎金等1400萬元

2020-01-19 13:42

財政部成立AI稅務團隊 打造機器人助理

2020-01-20 00:20

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

接軌世界潮流 財部成立AI稅務團隊

2020-01-19 23:28

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

查帳查稅 「AI難取代人腦」

2020-01-20 00:22

兆豐金董事長：台商回台投資可帶動有感經濟成長

2020-01-19 16:07

常住境外國人遺產稅 不得列報六大扣除額

2020-01-19 22:22

浩鼎：抗體小分子藥物複合體獲美FDA孤兒藥資格

2020-01-19 15:41

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

朋程今年業績看增2成 兩大產品主攻子公司看佳

2020-01-19 16:27

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

2020-01-20 10:54

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

新聞中的法律／託付寶爭議vs.金融創新

2020-01-19 22:22

財報異動產生盈餘 要課稅

2020-01-19 22:22

中火增燃氣機組今闖關 國民黨團：空汙受害不分藍綠

2020-01-20 11:16

15年努力…徐雪芳點滴在心頭

2020-01-19 23:27

醫療、資源回收產業輸出 列入新南向目標

2020-01-19 23:27

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

中信FUN藝夜 濃濃原民風

2020-01-19 23:41

財經觀點／成立商業法院 可提高審理效率

2020-01-20 00:24

保單健檢 錠嵂保經說這樣做就對了

2020-01-19 21:42

策略經營／吳如宇 從醬油跨足太陽能

2020-01-19 22:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top