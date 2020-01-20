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紅馬-KY啟動生鮮平台、電競新事業 成長添動能

2020-01-20 12:16經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

紅馬-KY（2928）新開發的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」去年底正式上線以來，已獲得16個地方自治體，超過100家生鮮產品供應商加入平台合作，此外，公司亦已進將原Orbi大阪自然體感型教育博物館進行裝潢改造，轉型為電競賽事場館「REDEE WORLD」，預計今年3月開幕，成為日本最大的電競賽事場館，新事業可望增添成長動能。

紅馬-KY表示，受惠故鄉納稅進入旺季，由於12月的訂單量較大，部分將於元月出貨，因此預計有助本月營運表現。公司去年優化營收結構，全年故鄉納稅收入中，等同純利的手續費收入占比已達2成，預期對整體毛利率的提升有明顯助益。

紅馬-KY自2019年起開展故鄉納稅B2B整合平台｢Furusato 360」跨平台業務以來，公司前三季整體毛利率44％，相較去年同期增加4個百分點，主要是｢Furusato 360」平台的效益逐步展現。公司表示，今年預計將持續尋求與各大網站業者與大型企業進行合作，以提高在自治體的滲透率與營收、獲利。

伴手禮業務部份，紅馬-KY表示，近期主要受惠時序進入年節旅遊與企業送禮旺季，以及伴手禮網路商城的網站優化及推廣效益顯現。

公司近年積極將伴手禮業務從旅行相關特產品拓展至節慶禮品，並與大型企業合作開發聯名伴手禮。商品及銷售管道多元化除對業務拓展有幫助外，自有品牌也有助獲利增加，預計2020年保持與迪士尼（Disney）合作外，並將配合東京奧運推出一系列的運動主題商品。

伴手禮東京奧運

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