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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

民航局今天舉行73周年局慶，並表揚128位航空業績優人員。受表揚之一的遠航機師張克辛表示，現在內部員工心裡都很不是滋味，自己領這個獎也領得很心酸，過年要到了，目前也在規畫尋找新的出路。

今天交通部次長祁文中與民航局林國顯頒獎表揚128位績優與資深民航從業人員，其中有6位為遠東航空員工，分別是正機師張克辛、主任吳錫融、二等工程師蔡明達、資深客艙長張慶文、客艙長蔡培芳及勤務員陳浩盛。

但遠東航空無預警停飛，民航局已向交通部提出建議廢除遠航民用運輸航空業許可證。張克辛受訪時表示，過年即將要到了，現在公司情況不明朗，很多員工都在找新工作準備離職，自己也在規畫另謀出路，他也說，今天來領這個獎領的很心酸。

民航局今天舉行73周年局慶。記者董俞佳／攝影
民航局今天舉行73周年局慶。記者董俞佳／攝影
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遠東航空民航局遠航

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