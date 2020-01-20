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比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

凝視珍雅各：「反都更祖師母」戰後美國的城市保衛戰

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:29聯合新聞網 今周刊

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