因應武漢肺炎疫情 交通部全面提升檢疫警戒

為因應中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，交通部長林佳龍今（19）日指出，已要求交通部所屬機場、港埠等單位，立即全面提升檢疫警戒，並配合衛生福利部疾病管制署之防疫規劃，全力落實邊境檢疫工作。

交通部指出，疾管署已依不同情境將疫情及指揮體系區分為四等級，並作好各部會之具體分工，現階段為尚無持續性肺炎傳播，屬第四級疫情，應變作為以「整備」為主，交通部則以「全面提升港埠檢疫警戒」，以及「強化重點航班檢疫規格」為重點工作。

交通部表示，在「全面提升港埠檢疫警戒」部分，民航局、航港局、觀光局、機場公司、港務公司等相關單位已配合疾管署規劃，於各國際機場、港埠透過多元管道全面進行衛教宣導，協助以多媒體電子看板、跑馬燈、網路或張貼文宣等方式宣導各項防疫訊息。

交通部指出，觀光局已請旅行公會轉知各旅行社、領隊協會等，請相關從業人員配合陸委會已將武漢地區列為黃色旅遊警示區域，加強旅客及第一線員工宣導，對當地採取加強防護，同時籲請台商及其家屬注意各項防範措施。

交通部表示，各機場、港埠單位並要求委外合約廠商除應落實平時環境清潔消毒作業外，並配合疾管署建立疑似傳染病症狀旅客之港埠環境感染控制與清潔消毒作業程序、工作人員調度等機制，針對武漢入境航班，並於航班所有人員接下機離開後，於空橋及候機室入境區空間實施藥劑噴灑作業。

交通部說，針對「強化重點航班檢疫規格」方面，民航局已於1月9日發函要求國籍及中港澳籍航空公司，自即日起配合於往返台灣與中國大陸、香港及澳門之航班，於班機降落前廣播疾管署提供之衛教宣導訊息。目前各國籍航空公司及港澳籍五家航空公司均已配合廣播，其他陸籍航空均已通報總部陳報程序中，其中山東航空已預計於1月30日起開始廣播。

交通部呼籲，國人農曆春節期間因旅遊、探親等需求，兩岸交流將更加頻繁，再次提醒民眾自武漢地區返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後14天內如有上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，並依指示配戴口罩就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，以利及時診斷通報。