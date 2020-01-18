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迎春節採購潮 遠東SOGO「九州宮崎市集」開幕

2020-01-18 18:50經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

農曆春節即將到來，為滿足年前採購年貨的需求，近年積極與新竹市展開文化及產業交流的日本九州宮崎縣，今（18）日特別在遠東SOGO巨城店，舉行「九州宮崎市集」開幕典禮，一舉將宮崎美食及文化於新竹市完整呈現，其中並有許多首次登台廠商參展，售到22日（周三）為止。

這次以宮崎市、新竹市兩市交流為目的、由一般社團法人MiyaPEC推進機構主辦的「九州宮崎市集」，於遠東SOGO百貨新竹店3樓活動會館展售五天。共計16家宮崎市店鋪，及5家新竹市廠商參與。

開幕典禮後，現展並免費試吃新鮮的宮崎名產鰤魚生魚片，鮮美的口感滋味讓消費者十分驚艷。

其中，宮崎人氣伴手禮「IMOKKORO甘薯片（宮交Shop＆Restaurant）」、「焦糖甘薯塊（e-to)」為首，在日本全國擁有超人氣的肉類料理香辛料「MAXIMUI」也將於台灣展出、販售。因多數商品為製造廠直送，即使在台灣，也能以與日本零售價相差無異的價格購入。

物產展中，共有６家親自由宮崎市飛往台灣參展的廠商：１、宮崎縣漁連：將販售宮崎特產「青眼魚」炸魚塊等，一口咬下便能品嘗凝結於其中鮮味的商品。２、The ROSA COFFEE：宮崎市當地的超人氣咖啡店。除了提供２種精品咖啡，當店的帥哥店長也是一大吸睛焦點。３、chocoholic roastery：宮崎市唯一一間bean to bar的巧克力專門店。本次將特別提供與新竹市的聯名甜點──淋上濃厚可可風味的巧克力、使用新竹茶粉製成的鬆餅。

４、白水舎：除了能夠嘗到濃厚奶香的霜淇淋外，另外也提供與新竹起司蛋糕店協作的聖代。５、吉力家×新垣：將展出、販售使用宮崎牛內餡的宮崎牛可樂餅。６、菓子工房SORAIRO：在講究原料的鬆脆麵糰中加入大量起司，獲得宮崎市民、観光客一致好評的「起司饅頭」也將於現場進行演示銷售。這項即使在宮崎也難以入手的熱銷商品，即將在本次物產展攤位上首次登台。

另外也特別邀請位於宮崎的天晴居酒屋(台北分店)一同參與，推出辛拉麵、肉捲飯糰等宮崎特有在地料理，等您來嘗鮮!

此外，物產展中也將另外販售5天限量150組的「宮崎甜點綜合SET」。快來現場品嘗、評比看看「咖啡麻糬」等只有在這裡才吃得到的4種宮崎人氣點心吧。售價245元/起司饅頭（菓子工房SORAIRO房）、霜淇淋（白水舎）、香醇美式咖啡（The ROSA COFFEE)、咖啡麻糬（壽康庵）。

遠東SOGO百貨巨城店舉辦宮崎市集開幕，現展並免費試吃新鮮的宮崎名產鰤魚生魚片，...
遠東SOGO百貨巨城店舉辦宮崎市集開幕，現展並免費試吃新鮮的宮崎名產鰤魚生魚片，鮮美的口感滋味讓消費者十分驚艷。 圖／業者提供
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遠東SOGO百貨巨城店舉辦宮崎市集開幕，現展並免費試吃新鮮的宮崎名產鰤魚生魚片，...
遠東SOGO百貨巨城店舉辦宮崎市集開幕，現展並免費試吃新鮮的宮崎名產鰤魚生魚片，鮮美的口感滋味讓消費者十分驚艷。圖／業者提供
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積極與新竹市展開文化及產業交流的日本九州宮崎縣，特別在遠東SOGO巨城店，舉行「...
積極與新竹市展開文化及產業交流的日本九州宮崎縣，特別在遠東SOGO巨城店，舉行「九州宮崎市集」展售會，一舉將宮崎美食及文化於新竹市完整呈現。圖／業者提供
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遠東SOGO百貨巨城店舉辦宮崎市集，宮崎書道家・今井美惠子小姐帶來的書道表演。 ...
遠東SOGO百貨巨城店舉辦宮崎市集，宮崎書道家・今井美惠子小姐帶來的書道表演。 圖／業者提供
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