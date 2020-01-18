麗寶Outlet二期開幕 盧秀燕：白天逛麗寶、晚上逛燈會

由麗寶集團斥資30億元在后里打造的麗寶樂園度假區Outlet Mall二期今（18）日開幕，預定引進店家及品牌約150家，累計一、二期總營業面積11公頃、店舖數280家，成為中台灣最大的Outlet Mall，預期年營業額可望達60億元。

台中市長盧秀燕表示，麗寶的加碼投資對台中拚經濟很有幫助，且好吃、好玩又好買，歡迎到后里「白天逛麗寶Outlet、晚上逛燈會！」

麗寶集團今天舉辦Outlet Mall二期開幕典禮，由麗寶集團董事長吳寶田主持。盧秀燕出席典禮致詞表示，很高興看到麗寶加碼投資台中，除增加在地就業機會，也吸引更多旅客到台中、后里消費逛街，使更多人認識台中。此外，市府也常與麗寶合作帶動地方發展，如跨年活動、2020台灣燈會及2020世界蘭花會議暨展覽等，期盼一起拚經濟讓台中更美好。

吳寶田表示，麗寶樂園度假區擁有飯店、賽車場、摩天輪、Outlet Mall一期及二期等，員工人數從過去300多人至今1,000多人，感謝各界作為後盾，麗寶將持續深耕台中、投資台灣。

麗寶樂園度假區Outlet Mall二期自去年12月25日試營運以來，累計湧入60萬人次民眾體驗，園區以義大利避暑勝地「科莫湖」街道為設計概念，有全球獨家星巴克鐘樓，還有小型運河。

另外也增設后里唯一的秀泰影城、書店、餐飲、各種精品等，更有占地500坪、中部最大湯姆熊主題旗艦店，木育森林(Wooderful Life)也在二期設置全台最大體驗區，樂觀預期年營業額將上看60億元。

今天開幕典禮，包括麗寶樂園度假區副董事長陳志鴻、立法委員江啟臣、立法委員當選人楊瓊瓔、市議會議長張清照、前議長張清堂、市議員陳本添、李麗華、謝志忠、王朝坤、國民黨代理主席林榮德、前總統府資政廖了以。

以及前內政部長李鴻源、大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標、市府經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋、觀旅局長林筱淇等人均出席慶祝Outlet Mall二期開幕，一起邀請民眾來后里逛樂園、賞燈會。

配合麗寶Outlet Mall二期開幕，今天起至20日，麗寶秀泰影城首三日推出百元看電影，超過1萬個座次，即可觀賞現正熱映的絕地戰警等大片。