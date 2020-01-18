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新東陽清水服務區JAPAN SKY DINE日本美食天堂 開幕

2020-01-18 14:17經濟日報 記者楊文琪／即時報導

為了持續提升台灣高速公路服務區的整體服務效能與國際化，新東陽與中日本負責服務區營運的「中日本EXIS株式會社」（在台公司登記為艾客思國際公司）合作，在新東陽國道清水服務區3樓打造全日本專區「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，引進許多日本道地美食與特產，另外更建置直達3樓的景觀電扶梯，讓用路人不需要出國就能有如同在日本用餐及購物的感受，1月18日開幕當日吸引許多用路人前往朝聖。

在交通部高速公路局的安排下，自2015年新東陽開始與「中日本EXIS株式會社」藉由服務區營運互訪進行友好交流，並規劃進一步的商業合作，高公局局長趙興華表示：「國道3號清水服務區與日本新東名高速公路清水休息站締結為姊妹服務區，期望透過雙方的互動與交流能共同學習成長，並提升經營績效。」同時新東陽也與「中日本EXIS株式會社」合作，將3樓的幸福天空廣場打造為全和風主題的「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，於18日盛大開幕。

這次特別獨家引進多家日式主題餐廳與美食專櫃，分別是秉持把靈魂注入每碗拉麵，呈現最道地風味的「靜岡大山拉麵」；食材新鮮滿分，不同於一般迴轉壽司，堅持現點現做的「北海道水產」；把日本著名丼飯調整為京都口味，完整呈現京都纖細感的「京都丼物」；以特調的烏龍麵汁加上獨特創意，重現靜岡美味的「富士姓屋烏龍麵」；以及將時髦咖啡廳與咖哩結合，讓人耳目一新的「新宿咖啡咖哩屋」，豐富多樣的餐廳美食，提供給用路人最純正的日式餐飲選擇。另外也設立「日本觀光物產館」，會以期間限定方式輪流推出日本各地特產，讓用路人有更多元的伴手禮選擇。中日本EXIS株式會社青山忠司社長說：「此次以『和』為主題打造日本美食天堂，讓臺日服務區達到更深度的交流，也希望未來可以有更多的發展。」

新東陽公司總經理麥升陽表示：「這次與『中日本EXIS株式會社』合作，我們希望讓國道服務區能與國際接軌並且為用路人提供更多元服務。除了全日本專區，我們同時建置直達3樓的景觀電扶梯，讓用路人不需要出國，只要搭乘手扶梯至3樓就能有如同在日本用餐及購物的感受。」在經營上也是由日方採取日本服務區的經營模式，只為呈現最完整的日本服務區體驗給用路人。同時在日本清水休息站也將同步販售新東陽珍珠奶茶酥、珍珠拿鐵酥等臺灣特產，透過這樣的跨國合作為用路人創造更多優質體驗。

開幕當天除了台日締盟儀式、空手道精彩表演，更採用日本傳統「鏡開祈福儀式」，出席貴賓一同敲破酒樽上的蓋子，象徵新的開始、達成幸福的祈願，現場氣氛在敲擊聲下開啟序幕。另外因應這次開幕還舉辦日本最夯的扭蛋抽獎活動，1月18日至1月21日在「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」消費滿500元即可參加抽獎（數量有限，抽完為止），有機會抽中台灣靜岡來回機票等多項好禮，吸引許多用路人參加，活動也在大家的歡樂聲中圓滿結束。

交通部高速公路局、新東陽公司及中日本EXIS株式會社的出席長官們一同進行JAPA...
交通部高速公路局、新東陽公司及中日本EXIS株式會社的出席長官們一同進行JAPAN SKY DINE日本美食天堂鏡開祈福儀式。　圖／新東陽提供
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