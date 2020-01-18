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淨水器如何買？ 濾心品質不良更換次數加倍反而買貴了

2020-01-18 12:12經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

農曆春節將進入用水高峰期，且根據統計，台灣居家裝設淨水器的普及率約為六成，為確保民眾的商品買的安全、用得安心，3M居家淨水系列產品與全台實體通路及網路電商一起推出「原廠授權證書」及「淨水器選購三重點」，保障民眾買到合適的居家淨水器外，同時也能享有優質的售後服務與產品保固。

3M指出，近來市面上不少來源不清的淨水器流入市面，標榜低於市價許多的瘋狂價格吸引民眾，但來源不明的濾材、含糊不清的保固證明，民眾如何能買得安心？

為替消費者權益把關，3M表示，將與全台授權的實體門市及電商通路一同推出原廠淨水器授權證書，提醒民眾購買淨水器除了考量使用需求、過濾效能、定期更換濾心外，在購買時，也建議要選擇有原廠認證標誌的授權經銷商。

3M居家淨水系列產品技術工程師進一步指出，3M活性碳過濾材為「實驗室等級活性碳」，活性碳的排列密度經過精算，可讓每滴水在流經濾心時，能充分與活性碳接觸，達到完全濾淨的結果。而有些訴求低價來源不明的淨水器，雖然價格便宜，最後卻因濾心品質不良，更換濾心次數加倍，消費者反而是買貴了。

此外，為迎接2020金鼠年，3M居家淨水官方LINE帳號也同步上線，為慶祝官方帳號開站，即日起至2月6日前加入，除了可以免費下載水熊君貼圖，線上填寫問卷周周抽淨水器，民眾可多多下載，更多關於用水的生活知識也會不定期分享。

3M推淨水器原廠認證標章，呼籲消費者至認證商家購買，且購買時務必確認包裝完整性。...
3M推淨水器原廠認證標章，呼籲消費者至認證商家購買，且購買時務必確認包裝完整性。 圖／3M提供
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3M實驗室等級活性碳濾心（右圖）過濾孔徑密度更高，更能有效過濾水中雜質及有害物體...
3M實驗室等級活性碳濾心（右圖）過濾孔徑密度更高，更能有效過濾水中雜質及有害物體。 圖／3M提供
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