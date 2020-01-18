遠東集團百貨氣勢旺 SOGO復興館精品戰力強年成長8%

遠東集團旗下百貨，近來氣勢如虹，不僅板橋大遠百2019年在精品、餐飲、美妝三大成長引擎帶動下，年度業績首度突破100億，正式加入百貨「百億俱樂部」外，遠東SOGO台北復興館也將迎來全球「精品五大霸主」。

同時，明（19）日遠東集團董事長徐旭東也將親自為遠東信義A13主持開幕典禮，並宣布正式營運，加入信義區的百貨熱戰。

SOGO董事長黃晴雯表示，台北復興館繼齊聚Hermes、Chanel、Louis Vuitton、Cartier國際精品四大天王後，今年再添GUCCI加入，將於4月進駐開幕，並強調是「商圈唯一的GUCCI」。

SOGO總經理汪郭鼎松指出，2019年SOGO復興館營業額年成長8%，將挑戰台北101成為台北市單館、單店最大營業額的百貨王，未來營業額亦可望達160億元，今年成長目標為10%。

SOGO復興館店長許淑賢指出，除了有全球「精品五大霸主」的陣容外，SOGO復興館未來也將持續有其他指標的國際精品加入，持續強化精品級數與陣容，預計7月將再開Bottega Veneta。

許淑賢指出，SOGO復興館一、二樓是精品面積最小的百貨，2019年站上SOGO業績第一大店，未來復興館一、二、三樓可能都會是精品。同時，許淑賢也透露，現在復興館的精品樓層可說是一位難求，常有人問，要如何才能躋身復興館精品樓層？