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台灣消費者 熱衷出國看演唱會、體育比賽

2020-01-17 21:19經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

去年台灣演唱會市場熱絡，許多海內外巨星、流行樂團相繼在台舉辦演出，全球二手票券平台viagogo公布「2019年台灣消費者年度購票行為」統計結果，發現隨著自主旅遊風潮興起，台灣民眾除了既定觀光行程外，也非常熱衷追星或觀看運動賽事，去年高達15%的消費者透過viagogo購買海外表演活動票券，整體需求較前年成長4%，演唱會稱霸海內外二手票券銷售，持續主宰市場。

根據viagogo統計，2019年全年海外二手票券銷售的購票類型，有近半數(48%)為演唱會，體育賽事次之(40%)，戲劇活動與音樂祭各佔6%；海外人氣購票地由日本勇奪年度冠軍，香港、美國、新加坡、英國、德國依序拿下第二名到第六名；此外，民眾主要偏好赴海外觀賞人氣團體或明星表演，像是愛爾蘭搖滾樂團U2、加拿大男歌手Shawn Mendes、美國創作歌手John Mayer的演唱會皆名列去年熱門海外活動，另澳門格蘭披治大賽車以及歐美足球界的年度盛事「2019國際冠軍盃」也廣受運動迷青睞。

至於國內票券銷售，演唱會仍主導2019年票券市場，顯示台灣演唱會市場持續暢旺；而年度最受台灣消費者歡迎的華語歌手及團體包含金嗓歌王費玉清、林俊傑及五月天，海外團體則以魔力紅及Mr. Children最具人氣；此外，年度熱門表演場地則由台北小巨蛋奪冠，其次依序為高雄巨蛋、高雄國家體育場、台中市洲際棒球場與台北國際會議中心。

展望2020年，根據viagogo數據統計，國內表演活動以蔡依林巡迴演唱會高雄站、A-Lin演唱會與李宗盛巡迴演唱會最受歡迎；海外熱門活動則由甫結束的周杰倫世界巡迴演唱會新加坡站打頭陣，至於火熱開打中的NBA 2019-2020賽季例行賽也深受運動迷青睞，特別是一月底即將開賽的洛杉磯快艇隊與洛杉磯湖人隊的勁敵對戰。

viagogo作為全球知名的二手票券平台網站，除了致力提供海內外活動票券，也非常重視保障消費者權益，viagogo保證所有買家將於活動前及時收到有效門票，並將確保買家順利參加活動後，才會撥款給賣家。若交易發生問題，viagogo將會介入並提供相符的替代門票或退款，未來也將持續為台灣消費者提供更多海內外娛樂、音樂盛會與體育賽事的門票選擇。

演唱會體育

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