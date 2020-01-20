捷安特千金劉麗珠　變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

她說：「我很『頂真』！在美國當華人協會會長，抄筆記，學會電腦開機、開word檔打字。當高爾夫球協會會長，每個月用不太流利的英文寫信給女性會員，後來有老美男會員跑來跟我說『I like your letter.』。50歲從美國回台灣推Ubike，從騎車開始學，去年跟行政院爭取到16億環台自行車預算，父親跟我說『妳真的做到了！』」

一邊創世界紀錄 一邊接燙手山芋

61歲的劉麗珠Vicky俐落有型，招牌超短髮留著一小撮長白髮，圓框眼鏡、亮綠外套，說話時，手舞足蹈，展現騎自行車的敏捷和健康。

時間回到2008年，當時50歲的劉麗珠銜父之命從美國回台灣，接巨大集團「自行車新文化基金會」執行長。她從零開始，戴上安全帽、學騎自行車，成功邀請華航、Garmin等非自行車產業參與，也在2011年中華民國建國一百年舉辦「轉動台灣向前行」，超過11萬人順時針方向同時騎乘，共同完成1,000公里環台路程，挑戰金氏世界紀錄。

然而，同一期間，巨大集團內部的專案小組試辦YouBike三年慘虧五千萬，甚至車輛一天被騎不到一次，大家當然想停，只有她父親劉金標獨排眾議，2012年劉麗珠成了YouBike第一任總經理，她從使用者出發，要坐墊能排水，避免下雨天，騎士的褲子溼掉，她還做了哪些事情，翻轉當時沒人騎的「蚊子車」？

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