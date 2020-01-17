親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

學測第一天考完對答案！ 國、英、社三科解答出爐

和泰車尾牙 總經理蘇純興現場高歌

2020-01-17 19:36攝影中心 記者林伯東／即時報導

和泰汽車晚上在台北文華東方酒店舉行年終尾牙，董事長黃南光表示，去年全球經濟受到美中貿易戰影響而放緩，不過公司無論是TOYOTA或LEXUS，甚至商用車部分，都有亮眼成績。

總經理蘇純興致詞時表示，目前全球車市正面臨百年一遇的大改革，因此希望大家可以一起努力。

和泰汽車晚上在台北文華東方酒店舉行年終尾牙，董事長黃南光表示，去年全球經濟受到美...
和泰汽車晚上在台北文華東方酒店舉行年終尾牙，董事長黃南光表示，去年全球經濟受到美中貿易戰影響而放緩，不過公司無論是TOYOTA或LEXUS，甚至商用車部分，都有亮眼成績。記者林伯東／攝影
分享
和泰汽車晚上在台北文華東方酒店舉行年終尾牙，總經理蘇純興（中）率領一級主管變裝化...
和泰汽車晚上在台北文華東方酒店舉行年終尾牙，總經理蘇純興（中）率領一級主管變裝化身為「KING」合唱團現場高歌。記者林伯東／攝影
分享

車市貿易戰

延伸閱讀

三立尾牙大撒幣破億 總經理酸爆韓「不用改成...

聯合線上公益尾牙 歡慶20有你派對　

羨慕！和碩員工去年年薪平均20個月 尾牙最大...

日月光高雄廠尾牙 張虔生加碼1.2億元紅包

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

中租連兩年賺逾一個股本 年終獎平均7至10個月

2020-01-17 15:34

宏佳騰 新電動機車搶年終商機

2020-01-17 14:36

廷鑫鋁合金扣件材料 Q2出貨升火

2020-01-17 14:36

嘉泥沖繩國際通 Q2起明顯貢獻營收

2020-01-17 14:36

全國電第14間DC 花蓮開幕

2020-01-17 14:36

與日本住友商社簽約 裕民向日下訂4散裝新船

2020-01-17 14:36

裕民斥資22億元 擴大船隊規模

2020-01-17 11:57

開航倒數星宇機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員撞臉宋仲基

2020-01-17 11:33

嘉泥沖繩飯店Ｑ2營收貢獻放大 全年住房業績拚3億元

2020-01-17 09:06

智慧經營／中華郵政大象轉身 服務接地氣

2020-01-17 04:38

高績效教練／跟著企管大師規劃未來

2020-01-17 04:37

管理錦囊／融資管理六件事

2020-01-17 04:36

顯而立見／通才養成術

2020-01-17 04:31

南亞吳嘉昭：景氣「兩好三壞」

2020-01-17 01:40

京站公告董座異動 傳日勝生二代接任

2020-01-17 01:32

香菇王複合店 推廣小農鮮食

2020-01-17 01:32

中鋼勉勵員工 克盡職責就是英雄

2020-01-17 00:01

燦坤CEO 董事長陳彥君兼任

2020-01-17 00:01

東森攜華碩 挖「數據金礦」

2020-01-17 00:01

張榮發基金會主導權之爭 雙方有話說

2020-01-16 23:32

長榮國際三兄弟坐下談...免傷企業形象

2020-01-16 23:32

高層大地震！燦坤公告：執行長由董事長陳彥君兼任

2020-01-16 18:56

臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

2020-01-16 17:46

今年鋼市走向？中鋼董座翁朝棟：春天是真的不遠了

2020-01-16 17:16

影／花敬群：媒合房屋數成長 預估1個月1000戶

2020-01-16 15:17

破天荒！彭澄飯店絕美總統套房214元競標

2020-01-16 14:45

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

回應丈夫偷吃傳聞 陳瑞聰妻大氣回應：選擇放下

2020-01-17 10:19

開航倒數星宇機艙曝光！身高208公分也能平躺 空服員撞臉宋仲基

2020-01-17 11:33

亞太留彈性、台灣大聰明…5G首波競標落幕 這場銀彈大戰誰算盤打得精？

2020-01-17 00:22

電信三雄後市 外資悲觀

2020-01-17 00:20

公司虧損主管還領高薪 600家上市櫃需揭露財報

2020-01-16 20:10

鴻海結盟飛雅特 快攻電動車

2020-01-17 01:32

鴻海擬攜手飛雅特克萊斯勒 合資設新公司布局電動車

2020-01-16 20:51

高宣告利率保單 將說拜拜

2020-01-17 04:00

仁寶代工Google手機 開始出貨

2020-01-17 01:32

企業最愛大學 臺大、輔大分獲公私立冠軍

2020-01-17 15:16

富比世台灣富豪榜郭董只排第四 郭辦這樣說

2020-01-17 11:50

亞太退出止戰...5G標金飆1380.81億 創2個最高

2020-01-16 23:47

遠航欠薪水張綱維仍想拖 林佳龍：惡意停航還有刑責

2020-01-17 11:18

台電一期風場首支鋼管樁完工 拚年底發電、年供3.6億度

2020-01-17 13:32

5G首波頻譜競標結束 徐旭東：政府這次標法聰明過頭了

2020-01-17 11:32

皮繃緊了！壽險賣保障高齡保險排倒數5% 商品要改審查

2020-01-16 20:43

5G頻譜 1,380億元天價拍出！

2020-01-17 01:40

5G標金「全球第一貴」 徐旭東：政府「聰明過頭了」

2020-01-17 14:36

Google台灣董事總經理簡立峰 1月31日退休

2020-01-17 10:24

好事多磨！ 開發併中壽要延期

2020-01-16 20:33

劉揚偉領軍 鴻海跨出關鍵一步

2020-01-17 00:14

富比世富豪榜／頂新魏家台灣首富 郭台銘第四

2020-01-17 00:38

智慧經營／中華郵政大象轉身 服務接地氣

2020-01-17 04:38

2020年春節期間出勤及工資給付 一次看懂

2020-01-17 14:00

群創發90億元ECB 溢價17％

2020-01-17 00:14

Google台灣「第一號員工」簡立峰宣布退休 職務轉由多名主管共同負責

2020-01-17 10:59

Google台灣第一號員工簡立峰 1月31日退休

2020-01-17 10:12

5G標金飆高國庫大補 政院要用在3個地方

2020-01-17 17:34

中租連兩年賺逾一個股本 年終獎平均7至10個月

2020-01-17 15:34

電信三雄打速度戰 5G拚Q3開台

2020-01-17 01:40

兆豐銀攻財管 兩路進擊

2020-01-17 04:00

吳昕豪任台新銀、證董事

2020-01-17 04:00

600家上市櫃將揭肥貓主管

2020-01-17 00:13

和碩尾牙／聚焦新iPhone、東南亞布局

2020-01-17 14:36

台積拚製程 資本支出將攀峰

2020-01-17 00:14

圖表／台灣5G時代將來臨 業界看好智慧工廠、娛樂產業

2020-01-17 01:40

金管會盯董總關係 防董事會家族化

2020-01-17 04:00

南亞吳嘉昭：景氣「兩好三壞」

2020-01-17 01:40

美中簽協議 沈榮津：短期對台灣有利

2020-01-17 01:51

中鋼勉勵員工 克盡職責就是英雄

2020-01-17 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top