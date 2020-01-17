SOGO大陸百貨將再關一店 黃晴雯：大陸最辛苦三年過了

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（17）日在媒體尾牙談到，中國大陸目前有五家店，不過因賣場近年供應過剩，近年進入盤整階段，今年底將關上海不夜城店，因當地非百貨客群、租約到期，「大陸最辛苦的三年過了」，今年大陸業外投資有顯著改善，財務可望有亮麗成績。未來大陸將持續展店，目前評估重慶再開一家，今年會有具體規劃；而如何在當地維持戰力，也是經營重點。

英屬維京群島太平洋中國控股主要負責太平洋SOGO中國事業，最高峰曾開到14家，目前共有五家店，包括上海不夜城店、上海徐匯、重慶江北、重慶大都會店和大連MIDTOWN，也因做了不少整頓整理，去年開始獲利。

黃晴雯說，大陸近年因賣場供應過剩，造成實體零售生態出現巨大變化，就連大陸當地老字號百貨品牌都進行整理，甚至有品牌求售，所以大陸市場需保守觀察；而閉店主要考量到合約到期或是商圈轉移，今年年底上海不夜城店將關閉，也是因合約到期， 加上當地客群不是百貨消費者，多數為中低消費，經營都會時尚業態的百貨來說，會經營的比較辛苦。