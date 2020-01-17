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浮洲合宜宅商家陸續進駐 店面每坪價衝80萬

2020-01-17 18:50經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

浮洲合宜宅-日勝幸福站2樓以上住宅4,455戶自前年底全區交屋完畢後，一樓商家也陸續交屋；日勝生集團表示，隨著日勝幸福站入住率提高，及一樓指標性店王全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後，社區整體商圈氣勢已逐步形成，一樓店面售價已站穩每坪80萬、辦公室行情每坪售價也近60萬，今年更將規劃一系列主題市集活動、活絡社區經濟，將有益支撐並拉抬一樓店辦置產戶未來投報率，長線展望將不看淡。

為推升日勝幸福站一樓商家營業效益，日勝生集團自今年起，將由旗下日勝文教基金會，與有豐富舉辦市集經驗的「第三次創業」公司在日勝幸福站聯手打造「曙光市集GoldenSUN Marketplace」，引進全新戶外街攤美學，並以小農、文創、節慶三種不同型態為主題的常態市集活動，熱度將一路延續到2020年10月底。

本次協助打造「曙光市集」的「第三次創業」公司，過去曾舉辦許多廣受好評且打卡排行熱度第一名的市集，如「綠美丘Midori ArtMarket」、「不能只有文青」、「小農散步」、「歌劇野餐｜國家歌劇院」、「老靈魂｜混東區市集」、「再見！一卡皮箱｜敦南誠品謝幕市集」等。「第三次創業」認為，日勝幸福站內有廣大的綠化森態，加上豐沛的人口紅利，是舉辦市集的好地點，亦可吸引外圍的新北市假日消費人潮。

另外，為發展日勝幸福站店面經營類型多樣化、扶植青創新血，日勝生集團也將開放24間幸福站一樓店面、每戶坪數約40~50坪，向20~45歲有志創業青壯年招手，如企劃書通過審核評選通過，就可獲得第一年免租、第二年半價的優惠條件，目前企劃書申請已告一段落，正進入初步審核階段，對照商圈廣場現在的店面租金行情每坪約1400-1600元，對申請成功的創業青年，將可減輕不少資金負擔，也有益提升幸福站商圈豐富性，共創雙贏。

日勝生集團看好，日勝幸福站這類具高CP值的社區型店面崛起，將是未來店面市場的另類黑馬，因此協助日勝幸福站一樓商圈經濟活絡，不僅是滿足社區內部需求，未來也可吸引鄰近外圍民眾、如亞東醫院、台藝大大學城的商圈人潮，日勝幸福站商圈整體氣勢如再提升，可望擴大發揮商圈的磁吸消費效應，不僅支撐一樓售價行情，亦有助推升二樓以上住宅的長線價值。

浮洲合宜宅-日勝幸福站隨著一樓指標性店面全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後...
浮洲合宜宅-日勝幸福站隨著一樓指標性店面全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後，社區整體商圈氣勢已逐步形成，一樓店面售價已站穩每坪80萬元。業者提供
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浮洲合宜宅-日勝幸福站隨著一樓指標性店面全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後...
浮洲合宜宅-日勝幸福站隨著一樓指標性店面全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後，社區整體商圈氣勢已逐步形成，一樓店面售價已站穩每坪80萬元。業者提供
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浮洲合宜宅-日勝幸福站隨著一樓指標性店面全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後...
浮洲合宜宅-日勝幸福站隨著一樓指標性店面全聯、統一複合式商店Big 7進駐開業後，社區整體商圈氣勢已逐步形成，一樓店面售價已站穩每坪80萬元。業者提供
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創業日勝生

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