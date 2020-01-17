全國電Digital City花蓮吉安店開幕 望掀智慧生活風潮

全國電子東台灣首家門市Digital City花蓮吉安店今日開幕， 訴求引領智慧生活風潮，展示機65型OLED電視直逼對折，並祭出全館滿額再送禮。

全國電子表示，全新型態3C通路品牌「Digital City」東台灣首家門市－花蓮吉安店17日於花蓮縣吉安鄉開幕，舉辦一連五天的開幕慶活動，不僅全館指定家電9折、指定電腦30期0利率，指定款3C家電加贈好禮之外，17日至21日更將每日出十餘款限時限量3C家電大方降價回饋鄉親。

1月18日有 LG 65型4K聯網OLED電視(OLED65C8PWA)，定價 139000元， 特價69900元， 展示品出清， 客訂交貨 限二台。

從年終家電換購超熱門的大尺寸電視、冰箱、洗衣機，調理年菜必備小家電，年終掃除不可少-手持吸塵器到掃地機器人通通有，開幕慶價格下殺不手軟，有的直接省下數萬元，或者殺出直逼對折的超低價格，數量有限。

全國電子指出，為感謝花東消費者的熱情支持，吉安店開幕期間全館購物滿額就送滿額禮，全館購物滿千元還可抽電視、冰箱、洗衣機等多樣大獎。1月17日、18日及19日及21日四天更將舉辦多場廣受消費者所喜愛的3C家電一元起標活動，現場自由競標，超值3C家電就能便宜帶回家。

全國電子強調，Digital City「新潮、科技、數位」的品牌核心概念，融合正夯的「情境式購物體驗」，讓購買3C家電也能成為體驗生活的一部份。