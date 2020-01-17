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日本瘋台灣 繼珍奶、鳳梨酥後 醫美保養品也紅到日本

2020-01-17 16:07經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

本土醫美品牌DR.WU今（17）日正式宣布繼進軍海外9個國家後，今年銷售版圖首度擴大到美妝大國日本。

「日本瘋台灣」現象持續熱燒，從珍奶、鳳梨酥到夜市小吃，現在來台的指定必掃清單還多了保養品如面膜、精華液、保養油等。瞄準這股風潮，DR.WU以台灣醫美品牌之姿，進駐日本網購龍頭平台Amazon、Yahoo!及樂天等，預計將掀起新一波醫美保養風潮。

DR.WU表示，登陸歷史悠久的美妝大國日本，首先要挑戰的是日本消費者對於細節的堅持，及產品安全性的評估，而DR.WU全系列商品需經70道檢驗關卡，並堅守200項無添加，也是少數進駐日本的台灣品牌。

DR.WU指出，日系制式保養習慣已有數百年的歷史，但品牌獨特的「杏仁酸」則徹底翻轉了日本既有保養方式，因為日本消費者普遍都有毛孔粗大與粉刺痘痘的困擾，但又在意過度刺激的保養品易造成肌膚敏感，杏仁酸不僅可調節角質層代謝功能，亦是各種酸類中最不刺激、親膚性最高的，訴求連敏弱肌也能安心使用。

DR.WU表示，1月20日~1月22日還會在日本最大東京美妝展COSME TOKYO展出，獨特的台式醫美能量必定吸引更多愛美女性關注，可望帶動日本醫美保養新風潮。

本土醫美品牌DR.WU今（17）日正式宣布繼進軍海外9個國家後，今年銷售版圖首度...
本土醫美品牌DR.WU今（17）日正式宣布繼進軍海外9個國家後，今年銷售版圖首度擴大到美妝大國日本。 圖／DR.WU提供
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DR.WU醫美面膜

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