中租連兩年賺逾一個股本 年終獎平均7至10個月

中租控股今公告2019年全年自結合併稅後純益為新台幣154.7億元，全年每股稅後純益(EPS)11.65元，連續兩年賺逾一個股本。全年亮眼表現也帶動員工年終獎金，平均將達到7至10個月，表現優異的業務人員可望獲得12至15個月，整體加薪幅度平均約3%，績效表現優秀的員工可達5%。

中租控股2019年全年自結合併稅後純益與全年每股稅後純益(EPS)較2018年全年成長16%，其中台灣、中國大陸及東協區域，獲利分別年增16%、8％及18%。

中租控股董事長陳鳳龍表示，今年會加速國際化布局，將於印尼新設立租賃公司，並在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等地，增設營業據點。且在利基市場的策略下落實數位化，精進另類徵信，衝刺消金潛在市場。

同時，也將與策略夥伴合作，陳鳳龍表示，今年將於印尼首都雅加達合資設立一家租賃公司，東協市場合計已進入六國。今年將在馬來西亞的亞羅士打（Alor Setar）、實兆遠（Setiawan）、瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）、淡馬魯（Temerloh）、昔加末（Segamat）等地，增設5處行動辦公室；菲律賓的八打雁省利帕市（Lipa Batangas）增加1家分公司，原柬埔寨的金邊總部擴大營運，搬遷至新大樓，並增添1處服務據點。

中國大陸部分，在既有且發展成熟的重慶、天津、南京分公司，進一步細分服務的地理範圍，增加3家分公司，服務網點合計達近50處；除了地理區域的布局，近年也擴大服務的範疇，成立專門的事業單位，包括營建運輸金融業務、醫療服務、汽車租賃、漁業金融與供應商合作等等。