企業最愛大學 臺大、輔大分獲公私立冠軍

「2020企業最愛大學」調查結果顯示，今年最讓雇主感到滿意的公立大學持續由臺大、成大穩坐冠亞軍。本報資料照片 分享 facebook

根據1111大學網最新的「2020企業最愛大學」調查結果顯示，今年最讓雇主感到滿意的公立大學持續由臺大、成大穩坐冠亞軍；私立大學排名翻轉，由輔大重回冠軍寶座，中原緊追在後，東吳一舉前進三個名次，獲第三名；公立技職校院由臺北科技大學掄元，臺灣科技大學居次，私立技職校院由致理科技大學蟬連冠軍，龍華、德明、明新緊追在後，且名次多有前進。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，台灣正處於產業轉型的關鍵時刻，分析「2020企業最愛大學」調查，具有完整學系的綜合型大學，在跨領域的應變力上能提供給在校生更多的資源，較為受到企業主青睞，其中臺大是規模最大的綜合性大學，在最新公布的全球最佳大學排名中大幅前進50名，研究品質與影響力兩項評比雙雙提升，在企業主心目中也名列前茅，成大更是南部的學術重鎮，鼓勵學生跨領域學習，往世界一流頂尖大學邁進。

睽違三年重新回到私校冠軍的輔大，是台灣少數擁有附屬醫院、系所幾乎涵蓋所有領域的綜合大學，雙主修及輔系學生數更是私立大學之最，外語學院的龐大師資群也讓各系所在全球化趨勢下，具備足夠的全球移動力，為學生表現大幅加分。

科技大學部分聚焦於與產業密切接軌的臺北科技大學，打造與業界同規格的實驗室，從實務教學中為學生們技術扎根，私校科大冠軍致理科技大學，致力於商務專業與應用面向，創造高「雇主滿意度」，在少子化的嚴峻環境中逆勢抗跌。值得一提的是明新科大近年在國際大賽中大放異彩頗有斬獲，時尚造型與設計系連續在韓國首爾國際美容藝術大賽包辦大獎，為在校生開創更多職涯可能性。

李大華表示想要躍升為世界一流的人才搖籃，能為學生提供多元學習空間的校院是未來主流，近年來大專校院已經開始效法歐美等國走向聯盟，整合各校的研究與教學資源，藉由校際合作提高國際能見度與競爭力，在保有各校風格的前提下發揮系所互補的功能，同時提供更多資源，對於就讀的學子來說，可以跨校系選修課程、共享教學資源，發揮「1+1大於2」的效益，這也代表未來人才的發展趨勢，不拘泥於單一專長，具備跨領域能力的跨界人才，才是最具競爭力的當紅炸子雞。