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長榮航空使用池上「冠軍有機米」 2月份機上限定供應

2020-01-17 14:23經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

今年二月長榮航空將於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙限定提供「台灣米王」...
今年二月長榮航空將於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙限定提供「台灣米王」謝美國之冠軍有機米。　圖／長榮航空提供
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長榮航空機上餐飲不斷推陳出新，除了供應日本米其林三星「中村京料理」、台灣知名美食鼎泰豐，並與亞洲廚界教父-黃清標合作推出「譚府宴」，這次長榮航空從「米」下手，今年2月將於機上限定供應台東池上88歲米農謝美國所栽種的冠軍有機米，將台灣在地的絕妙好食材推薦給全世界的旅客。

長榮航空表示，自2015年9月就開始與池上鄉農會合作，購買當年度前十名的得獎特等米，供應於台北出發航線之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙；此次獲悉該鄉冠軍得主謝美國先生所栽種的有機米深受海內外肯定，特別透過池上鄉農會協助，取得最近一期的稻作，邀請旅客嘗鮮。

長榮航空進一步指出，受限於有機栽種方式平均收成會比傳統栽種方式低二到四成，雖然長榮航空已經蒐購了絕大多數此批冠軍有機米，但機上米的用量大，不得不採用限定供應，僅提供於2月份由台北出發之皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙。

謝美國被譽為「台灣米王」，擁有七十多年種植稻米的經驗，其稻作以純淨的新武呂溪水灌溉，並採用有機栽種回饋環境，數月前首次參加池上鄉農會稻米競賽便高分獲得有機米組冠軍，並接續拿下「台灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍，以及在日本稻米大賽「米．食味分析鑑定國際大會」奪得金賞獎。

長榮航空對於機上用米十分講究，在豪華經濟艙及經濟艙的米飯也極盡心思，採用台灣一等梗米，由長榮空廚研發獨家配方，混和出黃金比例，並精心研發烹調方式，機上的每一口米飯都能呈現出黏度適中的Q彈口感，讓旅客在細細咀嚼時，能嘗到米飯特有的香味及甜味。

長榮航空本著在地關懷的企業社會責任，採用台灣本地的新鮮食材，依不同的季節推出各式美味的餐點或飲品，除了米製品的主食外，也使用台灣在地的金鑽鳳梨、紅心芭樂、紅龍果的冷壓鮮榨果汁，鼓勵農民用心栽植，也希望能將台灣在地的好食材以及精湛的農業技術在世界發光、發熱。

長榮航空鼎泰豐餐飲

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