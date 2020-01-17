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王福漲：房市交易復甦 台灣今年展店至200家

2020-01-17 12:26經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲表示，2019年的交易量將近30萬戶，是五年來的新高，房市已來到價升量增的復甦格局。他透露，總部2020年的目標在台灣拓展至200家，年成長33%，以加強亞太區的加盟及展店經營。

王福漲表示，美中貿易戰啟動的台商回流、外資投資潮等，都讓台灣整體房市未來是看好的，可由今年獲獎的白金百萬經紀人人數，比起去年成長了將近兩成，看出每年成長121%的目標已實現，相信未來五年成長翻倍的目標指日可待。

全球最大房仲品牌—21世紀不動產日前舉辦「第23屆台灣區業績表揚大會」，現場聚集了近500多位來自全台各地的房產菁英，台灣房地產在歷經五年不景氣的淬煉，存活下來的無疑都是房產界的英雄，為呼應這樣努力的房產英雄們，品牌以「英雄世代」為主題舉辦這次表揚活動，現場準備專屬的星光大道，更讓受獎者感受到前所未有的榮耀感。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑指出，品牌在去年做出房仲界最大的改變，美國總部耗資200萬美金打造的全新企業識別系統，讓品牌整體質感作出提升外，未來在資訊系統、教育訓練、品牌行銷都將全面提升，並預告在2020年與21世紀不動產全球的品牌資源做出更高度的整合與資源共享，做出別人做不到的事，持續與加盟夥伴打造更具前瞻性的房仲品牌，目標成為台灣最搶手的房仲品牌。

王福漲並宣布，2020年預計由台灣區總部舉辦21世紀不動產亞太區大會，屆時將邀請美國、加拿大、韓國、日本、印尼、泰國等亞太十國的21世紀不動產夥伴一同共襄盛舉，屆時亞太各國的高階經營主管將會分享世界級的房產趨勢，及經營心法等成功經驗，全台加盟店的店東長及幹部將有機會跟全球房仲菁英進行面對面的交流，更加深入了解全球的房產及經營管理趨勢，進而延伸運用到自身店頭內。

21世紀不動產董事長王福漲喊房市復甦。 圖／業者提供
21世紀不動產董事長王福漲喊房市復甦。 圖／業者提供
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21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑。 圖／業者提供
21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑。 圖／業者提供
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21世紀不動產以英雄世代為主題呈現第23屆年度表揚大會。 圖／業者提供
21世紀不動產以英雄世代為主題呈現第23屆年度表揚大會。 圖／業者提供
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房仲房市

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