王福漲：房市交易復甦 台灣今年展店至200家

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲表示，2019年的交易量將近30萬戶，是五年來的新高，房市已來到價升量增的復甦格局。他透露，總部2020年的目標在台灣拓展至200家，年成長33%，以加強亞太區的加盟及展店經營。

王福漲表示，美中貿易戰啟動的台商回流、外資投資潮等，都讓台灣整體房市未來是看好的，可由今年獲獎的白金百萬經紀人人數，比起去年成長了將近兩成，看出每年成長121%的目標已實現，相信未來五年成長翻倍的目標指日可待。

全球最大房仲品牌—21世紀不動產日前舉辦「第23屆台灣區業績表揚大會」，現場聚集了近500多位來自全台各地的房產菁英，台灣房地產在歷經五年不景氣的淬煉，存活下來的無疑都是房產界的英雄，為呼應這樣努力的房產英雄們，品牌以「英雄世代」為主題舉辦這次表揚活動，現場準備專屬的星光大道，更讓受獎者感受到前所未有的榮耀感。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑指出，品牌在去年做出房仲界最大的改變，美國總部耗資200萬美金打造的全新企業識別系統，讓品牌整體質感作出提升外，未來在資訊系統、教育訓練、品牌行銷都將全面提升，並預告在2020年與21世紀不動產全球的品牌資源做出更高度的整合與資源共享，做出別人做不到的事，持續與加盟夥伴打造更具前瞻性的房仲品牌，目標成為台灣最搶手的房仲品牌。