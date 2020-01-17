裕民斥資22億元 擴大船隊規模

裕民（2606）子公司裕民航運（香港）有限公司與日本住友商社簽暑在日本大島造船廠建造2艘及附加2艘選擇權的10萬噸的特殊型巴馬散裝貨輪建造合約，己經簽約的2艘船舶預計斥資22億元。

裕民與日本住友商社簽署在日本大島造船廠總共4艘，含建造2艘及附加2艘選擇權，四艘都是10萬噸巴拿馬型的散裝輪由遠東集團徐旭東董事長親自主持，與住友商社本部長輔佐白石浩（Hiroshi Shiraishi）、大島造船所代表取締役社長平賀英一（Echii Hiraga）簽訂新船建造合約。簽約典禮在日本台灣交流協會台北事務所星野光明（Mitsuaki Hoshino）首席副代表見證下，順利圓滿完成。

裕民持續進行船舶的汰舊換新計畫，每次建造新船均邀請台灣國際造船公司與各國船廠參與及投標。隨著高效智能、環保節能及符合各項現代化需求功能船舶的加入，本公司目前自有營運散裝船隊平均年齡5.6年，遠低於全球散裝船隊平均年齡10.2年。